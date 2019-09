Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jostein Eimhjellen, medlem i Bremanger Arbeidarparti.

Kommunevalet, Kinn og vindkraftsaka i Bremanger

Vindkraftsaka i Bremanger kom opp som ei litt uventa stor sak i valkampen. Når ein ser på debattklimaet, så synst eg kritikken mot grunneigarar som ynskjer dette, og kritikken mot Senterpartiet begynner å gå for langt, og er litt urimeleg.

Uavhengig av kva ein måtte meine om sjølve vindkraftsaka så opptrer her Sp i Bremanger i realiteten politisk korrekt og ansvarleg. Dette er ei pågåande sak med mange involverte partar. Her har heile tida vore nokon som er for og nokon som er mot. Det er eit stor fleirtal av kommunestyret, som tidlegare har stemt ja til dette. Saka har økonomisk betydning for grunneigarar, kommunen og utbyggar. Når eit parti vel å snu i ei slik sak så betyr det at ein vil jobbe for eit ja for nokre og nei for nokon andre. Alle involverte partar i saka, og då spesielt grunneigarar har rett på ei politisk korrekt handtering. At eit parti vel å ikkje ta endeleg stilling til ei sak , før den kjem på høyring på nytt, og skal behandlast i kommunestyret høyrest ut som ei ryddig framferd. I ytre Bremanger skal også folk leve i lag uansett utfallet, og alle partar har dermed mykje å tene på ein ryddig prosess.

I kommunen vår skjer det for tida mykje positivt. Det pågår store investeringar ved Elkem Bremanger, og nye arbeidsplassar er under etablering ved Steinvik Fiskefarm i Breivika. Bremanger Quarry har òg planar for utviding, og dobling av produksjonen. Nye arbeidsplassar er på veg, og då burde eit viktig tema i valkampen vere ulike tiltak vi kan arbeide med så vi lykkast med bulyst, meir busetnad og meir barn i skulane i heile kommunen.

Vil òg påstå at det er ein mengd moglegheiter for å skape arbeidsplassar i Bremanger, men vi treng fleire folk som vil bu her og drive næring. Personleg, etter å ha investert i bustad og eigedomsmarknad i Svelgen i 20 år, har eg aldri sett lysare på moglegheitene enn no. I Svelgen er bustadsmarknaden i dag sprengt, og det burde då styrke moglegheitene for å lykkast med meir busetnad i bygdene rundt om i kommunen.

Ei sak vi likevel ikkje må gløyme som er den største trussel mot velferden og utvikling i Bremanger, er Kinn kommune som heng som eit «spøkelse over oss». Denne saka er langt meir alvorleg enn mange trur. Høgre har lova full fart med vidare kommunereform etter valet. Skulle vi bli tvungne inn i Kinn, så ville det øydelegge heile kommunen si økonomiske evne til å levere tenester til innbyggarane. For nokre månadar sidan stod vår Høgre-ordførar fram og kritiserte Stortinget for manglande bruk av tvang i kommunereforma, då kommunalkomiteen var på besøk i Svelgen. Kva er målet ved slik oppførsel?

Bremanger har med eit inntektsnivå per innbyggjar på 126.000 kr betydeleg høgare inntekter emn våre nabokommunar. Flora har til samanlikning eit inntektsnivå per innbyggjar på 99.000 kroner og Vågsøy 88.000 kroner. At Bremanger har høgare inntekter har gjort det mogleg å bruke betydeleg meir pengar per innbyggar på skule, helse og omsorg, som utgjer over 80 prosent av kommunen sitt totale utgiftsnivå. Om vi måtte ned på eit snitt av utgiftsnivået per innbyggjar som blir gjeldande i Kinn, ville vi måtte kutte 30.000 kroner per innbyggjar, og då er det lett å rekne ut kor gale dette ville kunne bli. Vårt tenestetilbod og evne til eigen utvikling ville blitt rasert.

På leiarplass i Firdaposten, under overskrifta «Kinn har null å tilby» ser vi at dei skriv om same sak. Sitat «Sidan Bremanger er ein så langstrakt kommune, bruker dei mykje meir penger per innbyggar på tenester enn nabokommunane. Dette klarer dei fordi dei har avgitt enormt mykje naturressurser til kraftproduksjon og får kompensert for det. Ein tvang av Bremanger inn i ein storkommune – der det skal brukast langt mindre ressursar per innbyggjar på tenester – vil måtte bety ei kraftig nedbygging av dagens desentraliserte tenester og servicetilbod. I praksis vil det vere eit ressursran.»

Når problema om ei tid tårnar seg opp for Kinn, vil vi oppleve eit stort press for at Bremanger skal pressast inn i denne elendegheita. Håpet må vere at Kinn må oppløysast.

No treng vi ikkje fire nye år med meir vingling frå Bremanger Høgre og Venste i reformspørsmålet. No treng kommunen stabilitet, og vi treng eit trygt og sterkt Bremanger Arbeiderparti som saman med Sp, og gjerne SV, kan vise tydeleg motstand mot den øydeleggande sentraliserings- og tvangspolitikken som Høgre, Venstre og Frp står for.

Anne Kristin Førde vil være ein god og samlande ordførar for heile kommunen.

God val!