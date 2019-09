Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Vebjørn Leite Olsen, ungdomskandidat i Kinn Høyre og Fylkesleder i Unge Høyre.

Stem ungt

Ungdomskandidat til Kinn Høyre og fylkesleder i Unge Høyre vil ha fleire unge i kommunestyre i fylket!. I kommunevalg 2019 håper jeg at ungdom bruker stemmeretten og stemmer på ungdomsrepresentant fra ditt parti ,eller gi en slenger til ungdomsrepresentant fra et Anna parti, hvis du synest ny krefter(ikke bare 45+ kommunestyre) og ungdom er viktig å satse på .

Jeg håper at eldre ser alvoret i å få nye krefte inn kommunestyre, det handler om ha tillit og viljen til satse på ungdom og framtida i lokaldemokratiet. Jeg stemmer fordi unge har for lite innflytelse» Valgdeltakelse er lavest blant folk under 30 år. Godt voksne er flinkest til å stemme, men det betyr ikke at de har enerett på hva som er god politikk.

Norge har godt av å se ting fra perspektivet til folk i alle aldre. «Jeg stemmer fordi unge har for lite innflytelse» Valgdeltakelse er lavest blant folk under 30 år. Godt voksne er flinkest til å stemme, men det betyr ikke at de har enerett på hva som er god politikk. Norge har godt av å se ting fra perspektivet til folk i alle aldre. Jeg stemmer fordi jeg tenker mye på fremtiden.» Innsatsen samfunnet gjør i dag betyr mye for hvordan vi har det om 10 eller 20 år. Noen mener det er viktig å satse på teknologisk utvikling og innovasjon. Andre mener at fremtidsrettet forskning og utdanning er viktigst.

Dette påvirker hvilket parti de stemmer på. Jeg oppfatter at mange Sogn og Fjordane-ungdommer er interessert i politikk, men at de kanskje ikke helt vet hva de kan forvente av en politisk organisasjon og hvilket parti som er det rette for dem. Mitt råd er å finne sitt parti og ytre sine meninger, slik at man kan få den politikken man mener er viktig opp og ut i verden.