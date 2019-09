Meninger

Dette innlegget er skrive av Frank Willy Djuvik, ordførarkandidat i Kinn FrP.

Vil ha aktivitetskort i Kinn

Ordførarkandidat for FrP, Frank Willy Djuvik, meiner at Kinn kommune må søke om å verte forsøkskommune for aktivitetskort for barn og unge i familiar med låg inntekt. Regjeringa sett no av 50 nye millionar i statsbudsjettet for kommunar som ynskjer å prøve ut ordninga.

Medlem av Familie- og kulturkomiteen for FrP på Stortinget, Silje Hjemdal, fortel at regjeringa ynskjer fleire pilotkommunar for ei fritidskortordning som kan nyttast til å dekke deltakaravgifter til for eksempel fotball, handball, turn, esport eller andre faste organiserte aktivitetar.

– Arbeidet med barnefattigdom er høgt prioritert av regjeringa. Det er i dag alt for mange barn og unge som ikkje deltek i fritidsaktivitetar, og målet med denne ordninga er å betre dei økonomiske mogligheitene for barn og unge til sjølv å velje deltaking, seier ho.

Det er ikkje avklart kor mange kommunar som skal være med i forsøket, men Frank Willy Djuvik meiner at Kinn kommune må søke om deltaking snarast.

– Her må vi være om oss og lage eit opplegg for korleis vi ser føre oss ei slik ordning i vår kommune, og sende ein søknad, seier han.

– Vi vil at alle barn og unge skal ha høve til å delta på fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra sin økonomi. Det gjer mogligheit til å utvikle seg saman med andre barn og unge, få nye vener og oppleve gøye ting. For mange barn gjev det ein stad å høyre til, avslutter Djuvik.