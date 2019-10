Lite lystig kommuneøkonomi

Meninger

Då regjeringa sitt prestisjeprosjekt vart lansert så vart kommunepolitikarar som ville slå seg saman med nabokommunane lokka med økonomiske gulrøter. No kan det sjå ut for at det motsette er tilfelle for enkelte nye kommunar. Ein av dei største forkjemparane for Kinn kommune, Ola Teigen som også skal bli ordførar i den nye kommunen, er veldig skuffa over forslag til statsbudsjett som kom for ei veke sidan. Han meiner regjeringa sparkar beina under sitt eige prestisjeprosjekt og kallar inngangen til 2020 for ein krisestart. No åtvarar han andre kommunar om å slå seg saman.