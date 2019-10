Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av forbundsleiar Aina Alfredsen Førde i Norges Kvinne- og familieforbund:

Nokre tankar om årets statsbudsjett

Det er mykje vi kunne kommentert i årets statsbudsjett, vi har valt å kommentere litt på desse sakene:

Auke i barnetrygda: dette er bra for dei det gjeld, men vi skulle ønske meir auke for dei mellom 6–18 år og. Utgifta til denne aldersgruppa er større enn for barn under 6 år. Dyrare kle og sko, og meir ekstra utstyr som må til både på skulen og til fritidsaktivitetar.

Kutt i støtta til barnebriller er heilt uakseptabelt og som vil råke spesielt barn som veks opp i låginntektsfamiliar. Her har det tidlegare vore ein sats på 475 kroner for innfatningar, og inga øvre grensa for glas. Og dette vert jo tilpassa den enkelte som treng briller. Augelegeforeininga meiner at alle barn under åtte år som treng briller bør få dette dekka, like viktig som medisin på blå resept. Varig svekka syn kan verte ein konsekvens dersom dei ikkje får briller.

Innstramming på tannregulering gruppe C, dei med eit klart behov. Igjen kjem regjeringa med forslag om kutt som vil ramme barn og unge.

Styrking av helsestasjon og skulehelsetenesta er flott. Men vi saknar styrking av jordmødrer, både i kommunehelsetenesta og på sjukehusa.

Samlivskurs til fyrstegongsfødande eit flott tiltak som kan vere med å styrke familiane.

Aktiv og sunn aldring- eldrereforma Leve heile livet skal styrkast, etablering av eldreombod, og satsing på velferdsteknologi. Flotte tiltak for ein god alderdom.

Kjøkken på sjukeheimane og i heildøgns omsorgsbustader har vi etterlyst lenge, så kjempeflott at det no vert innført tilskot til dette.

Sunt kosthald, måltidsglede og god helse for alle! Men kva med skulemåltid?

Det vert spanande å sjå kva som vert vedtatt, er ein del ting her som etter vårt synspunkt ikkje bør vedtakast.