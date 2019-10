Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ingri Føleide.

Måløyraidsenteret – være eller ikke være?

En klok mann sa en gang at «Måløy er ikke bygget på vedtak, men på tiltak.». Etter å ha levd mitt snart 90-årige liv her på stedet har jeg sett gang på gang tiltakslystne personer som har tatt på seg oppgaver som de har «brent for». Ildsjeler som har gått på med stor innsatsvilje for saker som har stor verdi for det lille samfunnet vi lever i. Men hva skjer så? Hva skjedde for eksempel med fiskerimuseet?

Frivilligheten har alltid vært på topp her på stedet. I mange år ble det snakket om et fiskerimuseum i Måløy. Så endelig var der en mulighet. Folk som ville sette i gang og samle inn gjenstander før alt blei borte. Mange turer rundt på buder og naust, i siste liten, men til slutt et flott museum, på ett veldig passene sted. Flott åpning og stor begeistring. Endelig rett historie på rett plass. En positiv attraksjon i Måløy. Men «hvor lenge var Adam i Paradis?» Etter få år var Fiskerimuseet en bortgjemt historie på grunn av kommunens manglende interesse for å skaffe passende hus til museet da tomten som museet var på skulle brukes til andre formål. All ære til de som i dag prøver å holde historien levende med restene etter det som en gang var et perfekt museum. Håper at de holder ut, og at kommunen en gang våkner så museet får lokaliteter som passer til formålet.

Vågsøy historielag har levd et omflakkende liv. En gang her og en gang der. Nå har de endelig fått et par rom på den gamle gamlehjemmet der de kan oppbevare arkivet og ha et lite arbeidsrom. Jeg håper bare det er trygt for brann etc., for nå er det viktigere enn noen gang å ta vare på historien. Men jeg har stor tillit til ildsjelene i laget som har lagt ned et stort arbeid i årevis. Kommunen har og et stort ansvar her da Vågsøy kommune snart er historie.

Så til sakens kjerne Måløyraidsenteret. Jeg er så glad jeg fikk oppleve at det endelig blei en realitet det som det har vært snakket om i mange år. Jeg har besøkt senteret flere ganger og oppdager stadig noe nytt når jeg er der. Jeg opplevde også tredje juledag 1941 da raidet foregikk. Jeg var 11 år den gangen og sjøl om vårt hus ikke var i «ildlinjen» så satte det spor etter seg. Vi satt i vaskekjelleren hele dagen sammen med naboer og familie. Julefreden fikk en brå slutt. Hørte på tung flydur, bombing og skyting. Trodde det var slutten på krigen. Neste dag fikk vi se ødeleggelsene i søndre bydel. Hus som lå i ruiner, og det røk enda fra tomtene. Men så heldige vi likevel var her i Måløy: Ingen sivil blei drept eller såra mens cirka 150 tyskere og 18 allierte falt. 98 tyskere blei tatt til fange og fire NS-medlemmer. 77 norske fulgte med til England og var der til krigens slutt. Ni tyske skip blei senka, 96 bygg blei skadd og 20 helt brent ned.

Så tenker jeg: Er ikke dette ei historie vært å ta vare på? På tross av et slikt «inferno» så overlevde vi alle sammen. Ganske utrolig. Og nå kan vi oppsøke senteret og oppleve historien sett fra flere sider. Jeg er ikke redd for å si det: Disse to, Terje og Helge, har forstått det lenge før noen andre, og de har ikke vært redd for å ta tak i det sjøl om det har tatt mange år. De har jobba med saken eller for saken. De så at gamle ærverdige Heradsheim kunne være et passende sted for senteret, og her fikk de god hjelp av kommunen til å ta huset i bruk. Det blei restaurert både utvendig og innvendig og på åpningsdagen viste det seg helt perfekt. Hva hadde skjedd med huset ellers så forfallent som det var?

Her har det skjedd to positive ting i en og samme sak: Bevaring av Heradsheim og bevaring av Måløyraidets historie. Jeg er ikke redd for å si det, Terje og Helge med sine hjelpere har gjort en kjempejobb, og jeg har foreslått dem til både fylkeskulturprisen og til den kommunale kulturprisen, men uten respons. Og det er jo her den feilslåtte økonomien kommer inn, selvfølgelig. Det går jo ikke an å skille «klinten fra hveten». Men så tenker jeg, uten å vite det: Er ikke mye av pengene gått med til restaurering av Heradsheim? Nytt røropplegg og totalrenovering av det elektriske anlegg. Det koster flesk, som vi sier. Ja, det vet jeg av egen erfaring. Men så sitter en igjen med et fullt brukbart hus. Det må jo bli ett stort pluss på regnskapet.

Bankene her i Måløy har i årenes løp tjent gode penger. Det er ikke for ingenting at så mange banker har etablert seg her. Nå har de anledning å gi noe tilbake. Florø har sitt Kystmuseum, kan anbefales for den som ikke har sett museet. Her har Vågsøy bidratt. Nordfjord folkemuseum på Sandane. I min tid som kommunepolitiker blei Vågsøy kommune pålagt å betale årlige bidrag til dette museet. Hvor lenge det har pågått, vet jeg ikke, men kanskje kan en kreve noe tilbake for godt naboskaps skyld.

Jeg tenker at de som prøver å redde Måløyraidsenteret har en stor jobb å gjøre, og de trenger all den støtte de kan få, også fra kommunepolitikerne og ikke minst administrasjonen, for de satt inne med visse erfaringer fra før og burde fulgt opp hele veien, hvilket de tydeligvis ikke har gjort. Så her blir det «delt ansvar», spør du meg.

Det er for øvrig ikke enestående med slike økonomiske sjokk i kommunene rundt omkring. Alle har vel hørt om stupetårnet på Hamar: 40.000 kroner var første bevilgning i 2008, og endte opp med 23.5 millioner kroner sju år etter. Tenk dere et stupetårn til den prisen i Mjøsa. Blir det stupetårn i det nye bassenget som forhåpentligvis skal komme midt i Måløy sentrum? Ja, det er lov å spørre.

Etter at det første sjokket hadde lagt seg på Hamar, valgte de å se positivt på saken og nå er tårnet blitt en attraksjon der folk fra hele verden kommer til Hamar for å se vidunderet. Der arrangeres konserter og diverse underholdning og Hamarfolk viser stolt frem stedet. Det gjelder å fremsnakke ting, hvilket ikke ble gjort her på stedet etter Tall Ships’ races, som faktisk er det fineste jeg i mitt 90-årige lange liv her i Måløy noen gang har opplevd. Her ble det lagt «lokk på» hele opplevelsen, og det var nesten en skam å nevne det etterpå.

Så til slutt: Eid har sitt Sagastad og sin opera, Florø sitt Kystmuseum. La Måløy få beholde sitt Måløyraidsenter.