Dette lesarinnlegget er skrive av Yngve Flo, tidlegare bryggjaværing:

Kva pris skal ein setje på Bryggja?

Forhandlingane om det økonomiske oppgjeret etter grensejusteringa til Bryggja trekkjer ut, melder Fjordenes Tidende i helga, og dette skapar utfordringar for budsjetteringa i Kinn. Av artikkelen går det fram at utfordringa til dels handlar om tilhøvet til Stad, som Bryggja no vert ein del av. «Stad skal sjølvsagt betale for infrastruktur, gode og materiell dei overtar», seier Kinn-rådmann Terje Heggheim til avisa, og lèt oss ane at det potensielt er snakk om summer – summar som vil gjere ein skilnad på Kinn-budsjettet.

Tingingane om oppgjeret i samband med grensejusteringa er ikkje offentlege, og eg kjenner like lite som den jamne lesar av Fjordenes Tidende til kva som går føre seg bak lukka dører. Eg må dessutan ta høgde for at sitatet frå Kinn-rådmannen kan vere teke ut av kontekst. Men måten Heggheim ordlegg seg på – kombinert med andre utsegner eg har registrert frå Vågsøy- og Kinn-hald – kan skape inntrykk av at ein oppfattar grensejusteringa som jamgodt med ein transaksjon mellom to kommersielle aktørar. Bryggja er ein eigendel som den eine parten er tvungen til å overdra til den andre parten, og dette inneber eit verditap som fyrstnemnde skal ha kompensert for. Om ein då gjev seg til å rekne dette om til dømes til ein teknisk verdi eller ein marknadsverdi, vil det snart bli snakk om store summar.

Og slik kan det sikkert synest logisk for mange å tenkje: Dei kommunale verdiane på Bryggja er noko som (rest-) Vågsøy har finansiert og eig, og når bygda no vert overført til ein annan kommune, så er dette noko mottakarkommunen «sjølvsagt» skal betale for. Men tenkjer ein slik, har ein gløymt noko heilt vesentleg, nemleg at dei kommunale verdiane som finst på Bryggja har vore skapt og finansiert av bryggjaværingane sjølve.

Korleis kan eg hevde dette? Jau, for det fyrste: Bryggjaværingane kom ikkje tomhendte den gong den nye kommunen Vågsøy vart etablert i 1965. Dei hadde med seg vegar, dei hadde med seg kommunale bygg og eigedomar, og dei hadde med seg kraftaksjar. Dette var verdiar Bryggja hadde skapt som del av gamle Davik kommune, og som no gjekk inn som felleseige i den nye kommunen. Og for det andre: Gjennom 55 år har bryggjaværingane vore med på å finansiere vedlikehald og nye investeringar i heile Vågsøy, til liks med alle andre innbyggjarar i kommunen; som lokale skattytarar, og som innbyggjargrunnlag for statlege overføringar og tilskot. Folk på Bryggja har følgjeleg like stor eigarskap til alle kommunale verdiar i Vågsøy som alle andre innbyggjarar i kommunen.

At Stad (inkludert Bryggja sjølv) skal betale for «infrastruktur, gode og materiell» som finst i bygda, er difor ikkje sjølvsagt. Tenkjer ein etter, byggjer denne tenkinga tvert imot på ein føresetnad om at bryggjaværingane har vore gratispassasjerar i alle desse åra, og at det er folk frå Brunsvika og vestover som har halde bygda i live. Men Vågsøy har vore eit fellesskap der alle har bidrege til alt.

Bryggja utgjer 9 % av folket i Vågsøy, og det vil overraske meg stort om det bygda tek med seg inn i Stad utgjer noko i nærleiken av 9 % av realverdiane i Vågsøy kommune. Det er difor eg meiner at eg har mitt på det tørre når eg hevdar at det som finst av kommunale gode på Bryggja er noko bygdefolket allereie har betalt for. Det ville vere urimeleg å krevje at dei skal betale for dette éin gong til, noko som ville vere tilfelle om Kinn skulle «betalast ut». Sagt på ein annan måte: Når Vågsøy vert historie frå nyttår og buet skal gjerast opp, er det like lite logisk at Stad skal kompensere Kinn for å overta eigedom på Bryggja som rest-Vågsøy har vore med på å finansiere, som at Kinn skal kompensere Stad for å få overta eigedom i rest-Vågsøy som Bryggja har vore med på å finansiere.

Vil oppgjeret om Bryggja ta tid? Ja, naturlegvis kan dét vere tilfelle. Om partane ikkje vert samde, kan det heile til slutt ende opp i ei statleg skjønnsnemnd med ei funksjonstid på fire år. Men det treng ikkje vere slik, om ein har eit realistisk forhold til kva det økonomiske oppgjeret handlar om. Inndelingslova slår i § 18 fast at det skal vere eit økonomisk oppgjer etter grensejustering, om då ikkje dei involverte kommunane «finn det unødvendig». Dette er eit tydeleg signal: Det er mogleg å etterleve hovudregelen (i § 19) om at kommunal infrastruktur følgjer med det grensejusterte området, utan setje eit stort apparat i sving.

Det kan sjølvsagt vere ting som må avklårast, til dømes knytt til ansvaret for kommunale låneopptak, men prosessen vil vere enklare og skape langt mindre frustrasjon om ein fyrst som sist legg til grunn at ei grensejustering er noko heilt anna enn ein kommersiell transaksjon. Det handlar om å vidareføre etablerte kollektive løysingar innan nye rammer. Den kommunale infrastrukturen på Bryggja følgjer bygda, og er då òg reelt sett betalt av bygda. Det er følgjeleg i det store og det heile ikkje noko reelt tap for Vågsøy/Kinn at kommunal eigedom og tilhøyrande vedlikehaldsansvar vert overdrege til Stad, like lite som det er ei vinning for sistnemnde.