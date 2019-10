Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Gunn Sande, Ju­dith Kvå­le, Jan Vi­dar Sme­nes og Geir År­vik:

Okla vind­park: Slik vi ser det

I kvar­da­gen til folk flest er det små og sto­re ting ein somme ti­der kan få lyst til å ta opp med ein po­li­ti­kar. No­kon kjen­ner ein litt, andre har ein berre lese om, men uansett kan det vir­ke langt inn til des­se fol­ke­val­de som har makt over vik­ti­ge ting i kvar­da­gen. Det er då det er vik­tig å vite at det bes­te ar­bei­det all­tid vert gjort når innbyggjarar og fol­ke­val­de kan set­te seg ned og sjå på saka sam­an.

Kvart par­ti har eit pro­gram som dei har gått til val på. Ved å sjå i des­se pro­gram­ma kan du fin­ne ut om di sak er noko po­li­ti­ka­ra­ne har tenkt på. Det dei opp­vak­te vil sjå er at dei fles­te nors­ke par­ti ynskjer å nå dei same måla – i alle fall gjel­dan­de vel­ferd for inn­byg­gja­ra­ne. Det er ofte kor­leis ein ynskjer å nå måla som skil eit par­ti frå eit anna. Man­ge gon­ger vil du sjå at ditt prob­lem ik­kje er om­ta­la. Kan­skje for­di det er per­son­av­hen­gig, for­di det er ein si­tua­sjon utan det som vi kal­lar «presedens» el­ler for­di dei fol­ke­val­de ik­kje er klar over at det­te er noko som er vik­tig for inn­byg­gja­ra­ne – så som i vind­kraft­saka på Okla.

I slike sa­ker er det vik­tig for alle – kan­skje med unn­tak av laus­sals­pres­sa – å fin­ne ein di­a­log som kan føre til at saka vert be­lyst – el­ler som i det til­fel­let – meir be­lyst. I Okla-saka har di­a­lo­gen frå den eine sida gått føre seg mykje i me­dia, og dei fol­ke­val­de har vor­te opp­levd som ein mot­part.

Det har kome skul­din­gar og på­stan­dar som er i nær­lei­ken av ærekrenkande og in­ju­ri­e­ran­de og som er meir tuf­ta på kva ein trur den andre par­ten tenkjer, enn kva som fak­tisk har vore sagt. For å unn­gå slike si­tua­sjo­nar er det vik­tig at de som inn­byg­gja­rar tek kon­takt og legg fram saka. Dei fles­te av oss har of­fent­le­ge te­le­fon­num­mer og e-post­ad­res­ser, og om des­se er vans­ke­le­ge å fin­ne, er all­tid folke­re­gist­rert ad­res­se of­fent­leg. Eit van­leg brev, mail, tekst­mel­ding, be­søk på døra el­ler ein te­le­fon – tru meg – vi ynskjer det!

Og kjen­ner du deg ik­kje for­stått el­ler lyt­ta til; gå til nes­te­mann!

Vi sit og les saka om Okla Vind­park i Fjor­da­bla­det og vert for­und­ra over påstandar frå Stad Land­skap mot ord­fø­rar Os­dal i Sel­je kom­mu­ne

Først av alt har vi be­hov for å klar­leg­ge no­kre vik­ti­ge prin­sipp

Det er iføl­ge for­mell saks­pro­sess i kommunen tre for­skjel­li­ge sa­ker om vind­kraft som i den­ne perioden har vore be­hand­la:

1. Høy­ring på end­ra MTA-plan på Okla vind­park

2. Inn­byg­gjar­ini­ti­a­tiv – med krav om å om­gje­re ein gjel­dan­de kon­se­sjon

3. Høy­ring på na­sjo­nal ram­me­plan for vind­kraft

Det kan nes­ten tol­kast som om Stad Land­skap har blan­da sam­an des­se tre sa­ke­ne til ei sak, og då blir det komp­li­sert å få over­sikt og ha kont­roll.

Vi har som for­mann­skaps­med­lem/kom­mu­ne­sty­re­med­lem i Sel­je kom­mu­ne hei­le tida prøvd å vere ryd­di­ge og vel­dig be­visst på å ik­kje blan­de des­se sa­ke­ne med kvar­an­dre.

Ifølgje reg­le­men­tet har ik­kje råd­man­nen moglegheit til å frem­me sa­ker til kom­mu­ne­sty­ret di­rek­te – det­te skjer ved at råd­man­nen frem­mer sa­ker for for­mann­ska­pet og det er der­et­ter for­mann­ska­pet som ut­val som legg fram sa­ke­ne for kom­mu­ne­sty­ret.

Ord­fø­ra­ren har moglegheit til å frem­me sa­ker di­rek­te for kom­mu­ne­sty­ret et­ter heilt bes­tem­te ret­nings­lin­jer. Det­te vart gjort i sak tre der føl­gan­de ved­tak vart gjort:

1. Sel­je kom­mu­ne er po­si­tiv til at ein sam­lar eit opp­da­tert kunn­skaps­grunn­lag for vind­kraft. Kom­mu­nen finn li­ke­vel at fram­leg­get til na­sjo­nal ram­me har mang­lar som bør ad­res­se­rast. Sent­ra­le mang­lar i na­sjo­nal ram­me er at den sei­er svært lite om kor­leis ein skal sik­re at lo­kal kunn­skap kjem fram i kon­se­sjons­pro­ses­sen og kor­leis på­peik­te mang­lar i kunn­skaps­grunn­la­get skal varetakast, spe­si­elt i for­hold til kom­mu­na­ne sitt høve til med­verk­nad.Det er bekymringsfullt at na­sjo­nal ram­me har ein struk­tur som i stor grad lik­nar ein plan. Det er di­for ei be­kym­ring at na­sjo­nal ram­me i framtida kan ver­te gitt til­nær­ma same vekt og be­ty­ding som ein na­sjo­nal plan.

2. Kom­mu­ne­sty­ret går mot vind­kraft i det fram­lag­de om­rå­det for vind­kraft i Sel­je kom­mu­ne.

3. Ny kunn­skap om ne­ga­tiv ut­vik­ling for øko­sys­tem, natur­ty­par og ar­tar, og auka bruk av are­a­la til fri­lufts­liv og tu­ris­me, bør leg­gjast til grunn for vi­da­re for­valt­ning av fjell og kyst­om­rå­da. Det må vi­da­re nyt­tast nok tid og res­sur­sar på å skaf­fe eit godt kunn­skaps­grunn­lag for ein be­re­kraf­tig bruk av are­a­la. Ut­vik­ling av ny for­ny­bar ener­gi bør ik­kje gå på kostnad av vik­ti­ge na­sjo­na­le kul­tur­arv­ver­d­iar og kul­tur­his­to­ris­ke land­skaps­kva­li­te­tar, na­tur­mang­fald, fri­lufts­liv og stør­re sa­man­hen­gan­de natur- og kul­tur­land­skaps­om­rå­de.

4. I det grø­ne skif­tet må ein sjå på alle mog­leg­hei­ter for å skaf­fe ny for­ny­bar ener­gi, ink­lu­dert ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring, opp­gra­de­ring av ek­sis­te­ran­de kraft­verk og å leg­gje til ret­te for at ny tek­no­lo­gi skal bli kon­kur­ran­se­dyk­tig. Sta­ten må, gjen­nom lov­gi­ving og må­ten å skatt­leg­ge på med vi­da­re, leg­gje til ret­te for ei fram­tids­ret­ta ener­gi­ut­vik­ling.

5. Sel­je kom­mu­ne ber om at det vert gjort fram­legg om naud­syn­te lov­end­rin­gar slik at kon­se­sjo­nar til vind­kraft ik­kje kan gje­vast i strid med kom­mu­ne­sty­re­ved­tak.

Så gjer vi merk­sam på at Stad Land­skap og inn­byg­gjar­ini­ti­a­ti­vet v/Bård Flø­de fekk de­pu­ta­sjon i kom­mu­ne­sty­re­mø­tet i sak 2 – innbyggjarinitiativet

I sa­ke­ne 1 og 3 – var det kom­mu­ne­sty­ret som hand­sa­ma sa­ke­ne utan no­kon deputasjonar – der kom­mu­ne­sty­ret hand­sa­ma sa­ke­ne et­ter van­leg pro­se­dy­re og med det saks­til­fan­get som låg ved i sa­ke­ne.

I et­ter­kant av mø­tet kjem på­stand om at ord­fø­ra­ren held til­ba­ke in­for­ma­sjon – det kun­ne vere interessant å vite kva do­ku­ment ord­fø­ra­ren er skul­da for å tilbakehalde i saka? Det­te er ik­kje greitt.

Kom­mu­ne­sty­re­ved­ta­ket ly­der som føl­ger, og det var eit enstemming fel­les­fram­legg:

Sak 081/19 okla vind­park - Fel­les­fram­legg frå Sel­je kom­mu­ne­sty­re: «Kom­mu­ne­sty­ret i Sel­je ber NVE vur­de­re kon­se­sjo­nen på Okla på nytt Sett i lys av ini­ti­a­tiv som er kom­me frå inn­byg­gja­ra­ne i kommunen kan det vere eit be­hov for å få av­kla­ra om det er teke tilstrekkeleg om­syn til dei mo­men­ta som «innbyggjarinitiativet mot vind­kraft på Stad» har pei­ka på.»

Det som då skjer er at alle do­ku­ment i saka – sak 2 – skal følg­je oversendinga av saka til NVE i lag med ved­ta­ket.

I den­ne saka – sak 2 – låg det ved 39 ved­legg og des­se ved­leg­ga, og i til­legg det som vart fram­ført av høvesvis Bård Flø­de og Thomas Hon­nings­våg på de­pu­ta­sjo­nen, er det som kom­mu­ne­sty­ret har bedt ad­mi­nist­ra­sjo­nen (ik­kje ord­fø­ra­ren) å sen­de over til NVE.

Så til spørs­mål frå Stad Land­skap der dei på­pei­kar at dei var høy­rings­part i saka før 2013 og ein ber Sel­je kom­mu­ne sva­re på kvi­for dei ik­kje er høy­rings­ins­tans et­ter 2013 – det sy­nast urimeleg for oss at Sel­je kom­mu­ne som sjølv berre er høy­rings­ins­tans skal kun­ne gje Stad Land­skap eit til­svar på det­te. Her må Stad Land­skap ad­res­se­re sine førespurnader til ret­te ins­tans som heilt klart er NVE

Så kjem det ein del påstandar frå Stad Land­skap om at den in­for­ma­sjo­nen som po­li­ti­ka­ra­ne i Sel­je kom­mu­ne har hatt er feil/misvisande.

Den på­stan­den skal vi la stå ui­mot­sagt – det er nett der­for kom­mu­ne­sty­ret no har sendt saka til fag­ins­tan­sen NVE for å sjå på på­stan­da­ne frå Stad Land­skap/inn­byg­gjar­ini­ti­a­ti­vet opp imot kva do­ku­men­ta­sjon som låg føre når kon­se­sjon vart gitt.

Så blan­dar Stad Land­skap inn sitt syn på end­rin­ga­ne i MTA-pla­nen noko vi meiner for­mann­ska­pet hand­sa­ma i sak 1 og gjor­de føl­gan­de ved­tak:

Ved­tak i sak 1 er som føl­ge- : Fel­les­fram­legg frå for­mann­ska­pet: «For­mann­ska­pet i Sel­je tek ved­ta­ket i NVE med høy­rings­frist 19 au­gust 2019 om re­vi­dert MTA plan for Okla vind­park til vi­tan­de».

På grunn av eitt sterkt en­ga­sje­ment i saka lo­kalt og na­sjo­nalt, at høy­rings­pe­ri­o­den for ved­ta­ket var i som­mar­fe­rien og et­ter at kom­mu­ne­sty­ret i Sel­je had­de sist møte, vil for­mann­ska­pet be om utsett frist til et­ter kom­mu­ne­sty­ret sitt fyrste møte et­ter som­mar­fe­rien som er sett til 9. ok­to­ber 2019. Sva­ret frå NVE gav ik­kje kommunen slik utsetting

Gjen­nom dei åra vi har vore fol­ke­valde har dei fles­te sa­ker vi har vore kon­tak­ta om, fun­ne si løy­sing. Sa­ke­ne har vore teke opp, sakshandsama og faktasjekka, og på den må­ten har ein fun­ne ut kor­leis ein kan hjelpe til på ein for­svar­leg måte for både innbyggjar og kom­mu­ne – der­som det ligg in­nan­for kom­mu­nen sin ju­ris­dik­sjon. Om det ik­kje ligg in­nan­for, vil vi el­ler ad­mi­nist­ra­sjo­nen kun­ne rett­leie i kor­leis å fin­ne rik­tig ins­tans. For til sist er vi ak­ku­rat like – inn­byg­gja­rar i same kom­mu­ne – med eit mål om vel­ferd og trygg­leik for alle.