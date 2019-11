«En sak har alltid to sider, så også saken om Måløyraid Senteret!»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrive av Helge Hjelle.

Først vil jeg takk alle de politikerne som stemte for bevilgning av 3.3 millioner kroner til Måløyraid Senteret. Det gjelder politikerne både i Vågsøy og i Kinn kommunestyre.

Der har i alle tilfelle de skjønt hvilken unik historie vi er i besittelse av og hvilket fantastisk senter vi har som forteller denne historien.

Jeg vi tro at dere har tatt turen innom senteret og fått opplevd hva senteret har å by på!

Når det er sagt, så er det slik at det finnes alltid to sider ved en sak, så også historien om Måløyraid Senteret!

Slik denne saken nå er blitt fremstilt så sitter folk igjen med det inntrykket at Måløyraid Sentret har kreditorgjeld hos entreprenører og leverandører på 8,9 millioner kroner. Dette er ikke riktig da 5,5 millioner kroner av dette beløpet utgjør et lån som stiftelsen tok opp i Sparebanken Sogn og Fjordane, med nedbetalingstid på 15 år og med pant/sikkerhet i Framsteg-bygget som inneholder Måløyraid Senteret.

Da denne bygningen fortsatt eies av Vågsøy kommune ble og måtte dette låneopptaket godkjennes av Vågsøy kommunestyre. Slik at den utestående gjeld hos kreditorer er ikke 8,9 millioner kroner, men et helt annet beløp!

Det nye styret for Måløyraid Senteret blir av politikere og andre rost opp i skyene for endelig har en fått orden på og fått frem størrelsen på kreditorgjelden!

Sterke ord som «vanstyrt» er brukt flere ganger både av presse og av politikere!

Hardest og sterkest ut gikk, i henhold til Fjordenes Tidende 8. oktober, Edvard Iversen (V) som i henhold til avisen beklaget overfor alle at kommunens midler var blitt «vanstyrt» på en slik måte som i dette tilfellet.

Edvard Iversen har som kjent vært primus motor for sammenslåinga av Vågsøy kommune til Kinn. Det skal bli spennende og ikke minst interessant å høre hans redegjørelse for pengebruken i denne sammenheng og hvilke utrykk en her vil bruke!

Vi som har stått på sidelinja og fulgt med har inntrykk av at her er det brukt penger som «fulle sjøfolk» for å bruke et aktuelt uttrykk.

Av Fjordenes Tidende den 12.nov. kunne vi lese at netto tap av at Bryggja gikk ut ifra Vågsøy/Kinn er på kr. 16 mill hvert eneste år, et beløp som må taes med i en Kinn-kostnad!

Dette er en konsekvens av nedlegging av Bryggja skule hvor en skulle spare ca. 4 millioner kroner og vår inngåelse i Kinn. Selv vi i det utskjelte «Måløyraid-styret» klarer å regne oss frem til at denne politiske handling resulterer i et årlig tap på ca.12 mil i tilskudd!

Og hvilket utrykk skal en bruke i denne sammenheng?

Saken fremstilles som det opprinnelige styret ikke hadde den minste peiling hvor mye en hadde i kreditorgjeld. Vi visste hvor stor kreditorgjelden var. Vi visste også hvilken faktura som var omtvistet og hvilket beløp som omhandlet varer som ikke var levert, men bestilt!

Men ingen spurte oss og vi fikk heller ikke anledning til å fortelle det når vi ønsket å fortelle det!

Ikke mindre enn 3 – tre – ganger etter at senteret var åpnet tok vi kontakt med Vågsøy kommune v/ ordføreren for å få til et møte der vi kunne orientere om den økonomiske situasjonen ved senteret og hva som ble gjort for å rette på dette, uten å få noen respons.

Igjennom alle disse 16 årene en har arbeidet for å få til dette senteret har vi lagt vekt på å orientere kommunen om fremdriften, men nå var det plutselig uten interesse.

Samtidig som vi gjorde henvendelse til kommunen utarbeidet vi flere søknader til stiftelser og offentlige etater for støtte. Flere lokale firma ble kontaktet for sponsormidler.

Hvorfor Vågsøy kommune v/ordføreren ikke ville møte det sittende styret, skulle vi etter hver skjønne da vi ble kontaktet av Stiftelsestilsynet for gjennomgang av stiftelsen.

Ved henvendelse til Stiftelsestilsynet ble det opplyst at tidligere rådmann Knut Ove Leite i Måløy kommune, som det ble beskrevet av Stiftelsestilsynet, hadde den 24.10.2018 tatt kontakt pr telefon og «anmeldt» styret i Måløyraid Senteret til Stiftelsestilsynet.

Dette skjedde i etterkant av et møte som tidligere rådmann Knut Ove Leite og utgått styremedlem Terje Sølvberg hadde, et møte som er bekreftet av Terje Sølvberg fant sted.

Mens vi var under etterforskning av Stiftelsestilsynet tok en enda en gang på vegne av det sittende styret, den 06.02.19, kontakt med Vågsøy Kommune v/ordføreren for å få i stand et møte! Men heller ikke denne gang ønsket en å snakke med oss!

Etter at det sittende styre hadde sendt over materiale som Stiftelsestilsynet ba om, ble den foreløpige rapporten fremlagt for styret.

Med bakgrunn i den foreløpige rapporten, som styret ikke kjente seg igjen i, ble Stiftelsestilsynet bedt om å komme til Måløy for et møte med styret, et møte som fant sted den 14.05.19.

På direkte spørsmål fra det tidligere styret i Måløyraid Senteret til saksbehandler i Stiftelsestilsynet, om hvem som hadde gitt de opplysningene som kom frem i den foreløpige rapporten, fikk vi til svar at det var tidligere rådmann Knut Ove Leite og utgått styremedlem Terje Sølvberg (utgått den 15.07.18) i brev av 25.01.19 til styret i Måløyraid Senteret.

Et brev som skulle vise seg å være adressert «Til styret i Måløyraid Senteret», men som ikke var sendt til styret i senteret, men kun til Stiftelsestilsynet. At brevet som var adressert til styret i Måløyraid Senteret, ikke ble sendt til styret, er senere innrømt av Terje Sølvberg til Stiftelsestilsynet.

Da en ba om opplysningene gitt av Knut Ove Leite, så forelå der ingen skriftlige opplysninger, men kun en telefonsamtale, en ba så om notatet fra samtalen, men slikt notat fantes ikke.

At rådmann Knut Ove Leite skulle bruke økonomiske overskridelser som motiv for å «anmelde» styre til Stiftelsestilsynet er i seg selv ganske ironisk, for i samme periode hadde den samme rådmann ansvaret for en overskridelse på ca. 7 millioner kroner i ombygging av Holvik Skole/Holvik Barnehage, et bygg som er tatt i bruk, men ennå ikke er godkjent! Et bygg som i dag brukes som barnehage!

Var det noen som snakket om «vanstyrt»?

Etter at styrets svar på den foreløpige rapport fra Stiftelsestilsynet, oversendt den 28.05.19 (etter arbeidstid), ble ordføreren oppringt av Stiftelsestilsynet, dagen etter den 29.05.19 ca. kl.15, der hun ble orientert om at styret i Måløyraid Senteret (unntatt en person) ville bli avsatt og at hun måtte komme med forslag til nytt styre.

Det er betimelig å stille spørsmål, hvilken seriøs behandling har vårt tilsvar på den foreløpige rapporten fått på disse få timene!

Den 03.06.19 oppnevnte ordføreren et nytt styre, da uten politisk behandling, og så kan en stille spørsmål om hun hadde et mandat til det? Hvem har i så tilfelle gitt henne det mandatet?

Vi er rimelig klare på at ordføreren burde stoppet Stiftelsestilsynet i iveren etter å få avsatt styret, for om mulig i sammen med det sittende styret funnet en løsning på situasjonen.

Stiftelsestilsynet brukte kun noen få timer til å behandle vårt tilsvar på deres foreløpige rapport, innsendt den 28.05.19 etter arbeidstid, styret avsatt avgjørelse tatt 29.05.19 før kl. 1500.

Det er betimelig å stille spørsmål, hvilken seriøs behandling har vårt tilsvar på den foreløpige rapporten fått på disse få timene! Avgjørelsen om å avsette det sittende styret var nok tatt lenge før vårt tilsvar var kommet inn til Stiftelsestilsynet!

Den 06.06.19 kom brevet fra Stiftelsestilsynet som kastet det sittende styret!

Kanskje skulle Vågsøy kommune ved ordføreren lært litt av hvordan ordfører Alfred Bjørlo handlet når «Sagastad» manglet ca. 7 millioner kroner for fullfinansiering, det ble behandlet så «smidig» at selv Fjordenes Tidende kun fikk til en liten omtale av saken, nærmere en «parentes» eller en omtale.

Heller ikke da daglig leder i Sætren AS, Kjell Gunnar Tennebø og daglig leder i UNU Arve Idar Utnes, i epost datert den 06.02.19 stilet til ordfører, rådmann og formannskapsmedlemmer i Vågsøy kommune ble det reagert eller stilt spørsmål.

I denne epost beskrev de to ledere, som også var de største kreditorene, prosessen med det sittende styret som positiv og at en hele tiden var blitt godt orientert om situasjonen for senteret. Samtidig som de benyttet anledningen til å påpeke den positive jobb som var gjort.

Den eneste av politikerne som reagerte på det som nå var i emning var Morten Hagen (H). Han tok kontakt med det tidligere styret ved styreleder for å få belyst saken fra den andre siden.

I den senere tid, etter at saken kom opp til politisk behandling i Kinn, har en hatt samtale med Asgeir Solheim (Sp) som også involverte deler av Senterpartiets gruppe, Tove Lill Volle (Ap) og Ingunn Frøyen (SV).

Takk for at dere viste interesse for å få saken belyst fra en annen sidene en den som er kommet frem i det offentlige!

Kostnader:

Nå skal det også sies at Måløyraid Senteret ble en god del dyrere enn først antatt, og det kommer av flere grunner.

Da undertegnede og Terje Sølvberg startet arbeidet med å få på plass et Måløyraid Senter så var planen å plassere senteret i den tyske bunkeren, på 165 m2 som ligger under telebygget.

En opparbeidet modell av bunkeren var objektet vi reiste rundt til statlige myndigheter og ba om midler til oppføring av senteret i bunkeren.

Men etter hvert som vi begynte å grave i historien vokste senteret. Vi innså raskt at å plassere sentret i denne bunkeren var et døfødt prosjekt, som ikke ville ha fremtiden for seg.

I dag er bunkeren bare en liten del av senteret, den utgjør nå en dokumentasjon på resultatet av Måløyraidet.

Vi innså at skulle senteret bli attraktivt var det ikke fremtidsrettet å føre opp et tradisjonelt museum, men et levende og moderne senter.

Med det som bakgrunn og ide, reiste undertegnede som prosjektleder, for egen regning, til Pearl Harbor på Hawaii, 9/11 i New York, «Graceland» i Memphis, Shetland Museum i Lerwick, Imperial War Museum i Manchester for å se hvordan moderne fremtidsrettet senter blir bygget og oppført.

Flere ideer og løsninger fra disse senterne er sentrale opplegg og gjenkjennelig i Måløyraid Senteret.

Vi har ført opp et topp moderne senter, som har imponert publikum. Vi har fortalt en historie på en måte som til og med en 11 åring skjønner, publikums dom har vært «Norges flotteste senter»!

Heradsheim:

Vi var så «heldige» å få overta kommunens 100 år gamle bygg Heradsheim, som var plassert midt i Måløy sentrum og i tilknytning til den tyske bunkeren, som vi så ville vær en sentral del av fortellingen.

Men samtidig som vi var så «heldige» å overta Heradsheim, var vi også så «heldige» at vi overtok en tilnærmet «rønne» uten vedlikehold.

«Vi har ikke brukt en krone på vedlikehold de siste 5 – fem – år fordi vi har ventet på at dere skulle overta bygget», ble vi fortalt i kommunen.

Politikerne (flertallet) i Vågsøy kommunestyre var positiv til å bevilge midler til heis, men ikke til ekstrakostnader på kr. 340.000,- som kom i tillegg på grunn av pålegg fra kommunens bygningsetat om å trekke heisen 0,5 meter ut fra bygget. De var positive til å bevilge midler til sprinkler i bygget, men midler til grunnarbeidene (kr. 90.000,-) fulgte ikke med.

Det viste seg videre at kloakken var totalt defekt, også her deltok kommunen med dekning av selve kloakkledningen, et arbeid som førte til rivning av eksisterende toalett som var meningen skulle brukes og oppføring av nye toaletter, nytt gulv, etc. med ganske store ekstra kostnader.

Og om dette ikke var nok, så var det plassert i en skuff i kommunen en rapport på 54 – femtifire – punkt fra EL- tilsynet, som ingen hadde fortalt oss noe om. Noe som igjen førte til at alt det elektriske måtte fjernes og helt nytt elektrisk anlegg monteres i hele bygget.

Og legge opp helt nytt elektrisk anlegg i et slikt stort bygg er slett ikke billig!

Når så en opplever at tilskudd av en betydelig størrelse, som styret får opplyst garantert skal komme, tilskudd som skal være signert for utbetaling, men som likevel ikke kommer gjør situasjonen bedre!

Dette bare noen av de ekstra kostnadene og hendelser som ble påført oss!

Det nye styret:

Hva har så det nye styret som ble foreslått av ordfører og innsatt av Stiftelsestilsynet, som nå har fått «heltestatus» for å ha reddet Måløyraid Senteret fra den store undergang, foretatt seg!

Børge Vemmålsvik, som ikke ble sparket av Stiftelsestilsynet, trakk seg i sympati med det sittende styret.

Det virker som det første det nye styret foretok seg var å gå til innkjøp av nytt låssystem til en kostnad på ca. kr 25000,- (pris oppgitt av leverandør) for at det gamle styret som hadde planlagt og ført opp Måløyraid Senteret og som i bortimot et år hadde holdt senteret i gang på dugnad, ikke skulle ha anledning til å komme inn i senteret.

Selv etter at styret var sparket holdt en senteret åpent på dugnad, i stedet for at det skulle stå stengt på sommeren, når turisten strømmet til for å oppleve senteret.

En bruker kr. 25.000,- til ny t lås, i stedet for om be om nøklene til det låset som er knapt et år gammelt. I stedet for å bruke disse pengene til nedbetaling av gjeld!

Og for å være helt sikker på at en hadde kvittet seg med det gamle styret, fikk den siste av det gamle styret som helt alene hadde holdt senteret åpent de siste 14 dagene, beskjed av den nye styreformann den 4. juli 2019 at hun måtte velge side dersom hun skulle få jobbe dugnad mer i senteret, med det resultat at hun låste døren og avsluttet dugnadsarbeidet (opplysningen er hentet fra notat gjort av vitne til hendelsen).

Når så var gjort, ble de utestående oppgjør med kreditorene summert og presentert for kommunen med klarsignal på dekning av beløpet eller konkurs! Så enkelt kan det gjøres, men ikke for hvem som helst (les det gamle styret)!

Heldigvis fantes der politikere som ser hvilket fremtidig potensiale som er i dette fantastiske senteret!

Når så søknaden var sendt og pengene blir bevilget, så stenger en senteret for vinteren!

Går det an!

Entusiastene som holdt senteret åpent bortimot et helt år på dugnad, er sparket på dør, og slike entusiaster er det ikke mange av!

Så enkelt kan det gjøres, og så enkelt kunne det sparka styret gjort det hadde vi fått anledning til å møte kommunen sine representanter før vi ble sparket!

Underslag og stjålne penger:

I den senere tid er vi blitt konfrontert med stjålne penger og underslag, både på sosiale medier og som folkesnakk. Slike påstander ble også signalisert i et leserinnlegg den 28.06.19 på nettsiden til FjT, et innlegg som imidlertid ble fjernet dagen etter, etter at vi hadde fått mange henvendelser om innholdet i innlegget.

Hvem som har satt ut slike påstander er vi vel kjent med, kjent med hvem som har brakt dem ut til offentligheten er vi også!

Men la det være klart at vi har hele tiden hatt regnskapskontor til å føre regnskapet og alle regnskap er godkjent av revisor, det er veken stjålet penger eller gjort underslag som mange ønsker å snakke om og gi utrykk for.

Dersom en skal komme med slike ondskapsfulle påstander, bør en før en beskylder andre for å stjele eller å gjøre underslag, være helt trygg på sannheten og kunne dokumentere påstanden!

Bittert:

Selv om resultatet for Måløyraid Senteret er godt, så er måten denne saken er løst på, meget bitter for oss som har brukt mange år av vårt liv for å få til Måløyraid Senteret.

Dette utfallet kunne en fått på plass med det sittende og entusiastiske styret om saken hadde blitt, etter vår mening, håndtert på en helt annen måte!