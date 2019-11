Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av kommunestyrerepresentantene Fredrik Egeberg (Kinn Sp) og Asgeir Solheim (Kinn Sp):

Kinn SP og Kinn

Man kan være helt sikker på at Kinn Sp ikke har gitt seg på å få reversert Kinn. Til tross for at Raudt uttrykker stor avstand mellom oss i Kinn-saken så er den forsvinnende liten. Forskjellen ligger i måten vi vil oppnå det på. Vi i posisjon og Raudt i opposisjon. Vi ser at Raudt viser til krav om folkerøysting. Dette kravet var ikke en del av Sp sin valgkamp, nettopp fordi at det ikke er flertall i dagens storting. Vi ser fram mot en ny regjering der man ser på kommunene på nytt og opphever tidligere regjeringssammenslåingsiver.

Vi regner med at det blir et regjeringsskifte der Sp havner i regjering, og at vi da kan starte reversering av Kinn. Trygve S. Vedum har allerede uttalt at han anser Kinn som tvangssammenslått og vil jobbe for oppheving av Kinn kommune.

Uansett hvem som styrer nå må vi vente på en ny regjering. Sender vi den søknaden nå uten flertall så er kampen mot Kinn skutt langt ut i tid.

Om Raudt vil prøve å gjøre sin meningsfelle i Kinn-kampen til sin motstander så er ikke det så veldig lurt. Skal en reversere Kinn så gjør vi dette samlet. En kan føle for å fri litt til de som stemte på sitt parti, men dette bør ikke gå på bekostning av en av sine allierte.