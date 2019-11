Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Oldeide, Raudt Kinn, og er eit svar til Fredrik Egeberg (Sp) og Asgeir Solheim (Sp):

Svar til Senterpartiet

Vi forstår godt at Sp syns det er litt sårt å bli minna på at det som skjedde då dei gjekk i samarbeid med Ap etter valet. Og mange er med rette skuffa. Spesielt med tanke på Fredrik Egeberg sine veldig klare lovnader rett før valet.

Men meininga med vårt innlegg «Kinn – kva no?» var ikkje å skyte på Sp. Og slettes ikkje å gjere Sp til motstandar i Kinn-kampen. Det var heller ikkje å fri til eigne velgarar. Det var kort og godt eit forsøk på å analysere stoda. Finne ut kor vi står for å legge ein plan og ein strategi for korleis vi skal få til denne reverseringa som vi begge har gått til val på. Vi må erkjenne at vi ikkje har alle svara på korleis vi skal jobbe framover. Og vi må vere ærlege og saklege når vi skal meisle ut strategien. Då hjelper det ikkje å vere hårsåre. Derfor må vi også erkjenne at det var eit tilbakeslag for arbeidet når det vart sett bom for å halde folkerøysting. Sånn er det berre. Ingen grunn til å bli sur for at dette blir påpeika. Vi må gå vidare, og planar og strategiar må ta omsyn til den faktiske situasjonen.

Som sagt, vi treng å diskutere oss fram til ein samla strategi for å foreine alle gode krefter. Vi er berre så vidt starta på den diskusjonen. Det kan godt hende det blir ein del usemje undervegs. Det er berre sunt så lenge vi har det felles målet i sikte og arbeider fram mot det.