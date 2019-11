Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Hogne Hongset, vindkraftmotstander, og er et svar til konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi, Johannes Rauboti:

Ja, vindkraft bidrar – til naturrasering!

Konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi (SFE), Johannes Rauboti, skriver 23.11. under tittelen «Vindkraft kan bidra no». Det har han helt rett i. Men bidraget går dessverre til å rasere mye av det vi har igjen av urørt natur!

Rauboti er en av vindkraftbyggerne som påstår at vi må ha mer vindkraft på land for å kunne fase ut fossil energi. De satser alle på at bare påstanden gjentas ofte nok, så blir den en sannhet. Det er en metode som i sin tid ble utviklet til høyt nivå av en velkjent propagandaminister i et land som nå er storinvestor i norsk vindkraft.

Konsernsjefen viser ikke til noen dokumentasjon for påstanden sin. Derimot snakker han ned mulighetene for å oppgradere vannkraften vår. Han nevner ikke at energieffektivisering kan gi like mye frigitt kraft som all vindkraft det er gitt konsesjon til. Han nevner heller ikke at vi har et eksportoverskudd de senere årene på opp mot 20 TWh, og at dette vil stige med økende nedbør. Og han snakker for sikkerhets skyld ned mulighetene for å bruke offshore vind,- om vi en gang skulle komme i den tenkte situasjon at vi mangler kraft. Realiteten er at vi kan elektrifisere det som kan elektrifiseres i Norge, uten en eneste ny vindturbin!

Raubotis innlegg er en sammenhengende og nokså kvalmende forsvarstale for den brutale naturraseringen som han faktisk innrømmer at han er med på. For å rettferdiggjøre dette, bruker han så «klimakortet» for alt det er verdt, som vindkraft-kollegaene hans gjør.

For dem som vil prøve å stoppe dette, kan det være nyttig å huske på hva som er bakgrunnen for det vi nå ser. For det som skjer, har en forhistorie. Den går tilbake til 1990, da kraftmarkedet ble liberalisert av regjeringen Syse. Fram til 1990 ble vannkraften bygd ut som vår fjerde infrastruktur, i tillegg til vei, vann og avløp. Kraftbransjens rolle var å produsere strøm i takt med økende behov, – til så lav pris som mulig! Det gjorde også at vi bygde opp verdens mest miljøvennlige prosessindustri, basert på vannkraften.

Etter liberaliseringen var strøm ikke lenger infrastruktur, men ble et kommersielt produkt, på linje med pizza, poteter, biler og sydenreiser. Det som så skjedde, ble treffende beskrevet av historikeren Lars Thue allerede i 1996, i NVEs 75-års jubileumsbok. Der skriver han dette om en effekt av liberaliseringen: «Nå ville energiloven gi friere spillerom for energiverkenes ledere. En forventet overgang til aksjeselskap ville både gi større frihet fra politisk innblanding, og større muligheter til å bedre energiverkets lederlønninger.»

Thue ble sannspådd. Fram til 1990 hadde kraftverkene i all hovedsak vært ledet av folk som lojalt bygde ut kraften etter behov, og altså til lavest mulig pris. Da energiloven var vedtatt, tok det ikke lang tid før det kom inn ledere som ville benytte muligheten Thue pekte på. I dag er direktørene i kraftselskapene og i nettselskapene godt etablert i toppen av lønnsskalaen. Konsernsjef Rauboti er langt fra å være på lønnstoppen i bransjen, men et greit eksempel. I SFEs årsmelding for 2018 går det fram at han har godt over 2,5 millioner i lønn og frynsegoder, i tillegg til pensjonsavsetning. La meg legge til at min kritikk går på direktørsjiktet i kraftbransjen, ikke på de mange tusen som gjør jobben, og som holder oss med lys og varme. De fortjener all mulig ros!

Når kraftdirektørene har klart å bli lønnsledende, er det fordi de systematisk har klart å få strømprisen opp ved å få koblet det norske kraftsystemet helt unødvendig sterkt til utlandet. Det fører til at vi har et langt høyere prisnivå på strøm enn det vi ellers ville hatt. Norsk nedbetalt vannkraft koster 5–8 øre å produsere. Gjennom utenlandsforbindelsene importerer vi imidlertid EUs strømpriser, noe som bl.a. innebærer at vi må betale CO2-avgift på vannkraften vår!

Vi har behov for utenlandsforbindelser, for å fange opp variasjon i nedbøren. Tilstrekkelig kapasitet for dette formålet nådde vi allerede i 1993, da den tredje sjøkabelen til Danmark ble tatt i bruk. Alle forbindelser etter det er «overdoser». Til nå har vi fått NorNed til Nederland i 2008 og Skagerak4 til Danmark i 2014. Nå får vi snart en kabel i drift til Tyskland og en til England. Disse to kablene vil øke kapasiteten ut av landet med 45 %. Kommer så NorthConnect, øker kapasiteten med 70 %. Kabelbyggingen skjer av Statnett, som dessverre har utviklet seg til et lydig redskap for kraftdirektørenes interesser.

Den stadig økende prisimporten kan forklare en ny allianse mellom naturvernere og de som vil bevare prosessindustrien vår («Motvind Norge» og «Industriaksjonen»). Økende strømpriser kan føre til at metallindustrien vår over noe tid blir flagget ut til land som bruker fossil energi. Det vil være katastrofalt for den lange rekken lokalsamfunn der disse bedriftene er selve hjertet i samfunnet. Det vil også være et svært dårlig klimatiltak. Aluminium produsert med fossil energi har opptil åtte ganger så store klimautslipp som produksjon basert på norsk vannkraft.

Så åpner de økende prisene for at nye vindkraftverk kan bli bygd uten subsidier. Dermed vil raseringen av urørt natur drives til nye høyder, hvis dette ikke blir stoppet politisk. For å rettferdiggjøre stadig nye kabler, drar vannkraftdirektører som Rauboti og andre «vindbaroner» klimakortet for alt det er verdt. Begge gruppene fortjener å bli kalt klimaprofitører. Vi kan helelektrifisere Norge uten vindkraft. Og ingen har til nå klart å dokumentere at økt eksport av strøm fra Norge gir noen klimaeffekt som er i nærheten av å forsvare den raseringen av urørt natur som vindkraftverk utløser.

Vil du bevare urørt natur, og kjøper strøm fra Sogn og Fjordane Energi, bør du snarest skifte leverandør. Det er et signal Rauboti vil forstå!