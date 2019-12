Til rådmann og politikarar i Kinn kommune: - Vi er uroa over kommunebudsjettet

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av klubben ved Eikefjord barne- og ungdomsskule, Utdanningsforbundet ved plasstillitsvalt Vegard Mathisen-Yndestad.

Framlegget til nytt kommunebudsjett uroar ikkje berre lærarane ved Flora ungdomsskule, det uroar òg lærarane på Eikefjord barne- og ungdomsskule.

Vi på Eikefjord barne- og ungdomsskule (EBU) ser òg på det siste budsjettframlegget med stor uro. Skulen vår har fått i oppgåve å kutte 539.000 kroner i 2020. Med dagens kommuneøkonomi, og i Kinn kommunes framtidige økonomi, spør vi; kvar ligg lojaliteten til å kunne drive ein god skule? Ligg den hos elevane våre eller hos budsjettet? For lærarane ved EBU er vi iallfall ikkje i tvil, lojaliteten skal til ei kvar tid ligge hos eleven!

Lærarane våre går på jobb kvar einaste dag med eit mål om at elevane skal få den opplæringa dei har krav på. Heile tida reflekterer vi over korleis vi skal gjere det best mogeleg fagleg og sosialt for «våre elevar». Vi tenkjer over og legg til rette for at elevane skal oppleve at dei har eit «trygt og godt» skulemiljø der dei skal trivast og utvikle seg, noko vi trur vi lykkast med i stor grad. Med dei svarte skyene som kjem sigande i horisonten, er vi veldig spente på korleis framtida vil bli for elevane våre. Med dei dårlegare økonomiske tidene, korleis vil det påverke skulesektoren og vår arbeidsplass? Ved nedskjering, færre vaksne, færre auge som kan sjå, færre øyre som kan lytte, vil vi då kunne sjå den enkelte elev? Vil elevane då oppleve ein trygg og god skulekvardag? Med den relativt nyinnførte kapittel 9-a i Opplæringslova, har skulen aktivitetsplikt og krav til oppfølging. Allereie i dag veit vi kor mykje tid dette tar for både lærarar og leiing å følgje opp.

I 2014 kom kravet at lærarar som underviser i basisfaga norsk, engelsk og matematikk skal ha minst 60 studiepoeng for å kunne undervise på ungdomstrinnet, samt 30 studiepoeng på 1.-7.-klasse, innan år 2025. Flora kommune har i dag ein god strategi for korleis dei skal følgje opp dette kompetansekravet. Trass i dette opplever elevane at ufaglærte blir sette inn som vikar i timane, altså den rimelegaste løysinga. Dette skjer på fleire skular i kommunen. Som tilsette ved skulen har vi som lærarar forståing for at dette kan vere ei løysing av og til i ein hektisk skulekvardag, men det bør ikkje vere det som er regelen. Med mindre pengar, korleis skal kompetansekrava kunne oppretthaldast i skulen? Det er jo politikarar på nasjonalt nivå som har gitt føring for korleis det skal vere, og kommunen har plikt til å følgje dei krava som blir gitt. Korleis skal skulane imøtekomme krava utan dei økonomiske midla som gjer det mogleg? Elevane er framtida vår, og vi som lærarar skal lære opp dei som skal «byggje» landet vårt vidare inn i framtida.

Kva med kravet til skulen om tilrettelegging og tilpassa undervisning for alle elevar? Korleis skal vi prioritere dette framover? Kva med dei sårbare elevane som treng ekstra støtte i fag anten sosialt eller fagleg? Dei elevane som treng den vesle ekstra støtta? Den eleven som har vedtak om ekstra pedagog, fagarbeidar eller assistent? Eller kva med den eleven som treng ekstra faglege utfordringar? Vil dei i framtida kunne seie «Ja, eg fekk den hjelpa eg trengte. Eg følte meistring, og eg lærte det eg skulle, takka vere den assistenten eller pedagogen som var der?». Sånn vi ser det no, vil det ikkje vere mogleg. Vil rettane til desse elevane bli følgde opp òg i framtida? Kan vi klare det? Med færre lærarar, fagarbeidarar, assistentar og andre tilsette i skulen, så ser vi på EBU med skepsis på at dette skal kunne bli drifta forsvarleg.

Frå hausten 2020 kjem fagfornyinga. Dette blir av media og politikarar omtala som det største løftet i norsk skule, sidan Kunnskapsløftet 06. «Målet er å ruste elevane best mogeleg for framtida», sa Jan Tore Sanner i ei pressemelding om fagfornyinga. Dette er sterke ord frå kunnskapsministeren, og ord som eg trur alle lærarar kan seie seg einig i. Som tidlegare sagt er elevane framtida, er det då korrekt å kutte i skulebudsjettet? Korleis skal ein kunne tenkje framtidsretta med økonomiske kutt? Det høyrest jo ganske greitt ut å tenke framtidsretta og gje skulen det største løftet på 15 år, men med økonomiske innstrammingar blir dette berre ein utopi.

Kjære rådmenn og politikarar! Denne gongen meiner vi at svaret «fiks det, de har den økonomiske ramma de har» ikkje er eit godt nok svar!