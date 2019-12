«Kinnpolitikken i 2020: Makt eller maktesløyse?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jacob Nødseth (V), folkevald i Kinn kommune.

I neste veke skal Kinn kommunestyre legge rammene for kor ofte politikarane skal samlast for å styre kommunen. I Sunnfjord kommune møtast kommunestyret månadleg. 16. januar er dei i gang igjen i det nye året, og det går under ein månad før dei møtast igjen. Rådmannen i Kinn meiner det ikkje er nødvendig at kommunestyret i Kinn møtast før 3. mars, 63 dagar inn i det nye året. Det er eit skrikande behov i eldreomsorga, og det er store utfordringar i ein skulesektor under press – likevel meiner rådmannen at det er tilstrekkeleg at dei ansvarlege utvala først møtast 11. februar. Det er då 117 dagar sidan sist dei respektive utvala sat rundt same bord.

Meir enn nokon gong treng vi politikarar som er tett på den kommunale organisasjonen, på utfordringar og moglegheiter eksternt, og som rettidig kjem på bana. Det er ikkje rart vi blir forbigått gang på gang av våre naboar når Sunnfjord kommune sitt formannskap har meir enn dobbelt så mange møte som formannskapet i Kinn, slik blir Sunnfjordpolitikarane tettare på. KS har sjølv definert ei sentral utfordring i Kommune-Norge slik: «En uthuling av lokalpolitikken kan også være en konsekvens dersom makten til å sette dagsorden og utmeisle politikk forskyves til administrasjonen.» (Frå notatet «Mange bekker små», utarbeida tidlegare i år.) Det er akkurat dette som over mange år har vore eit problem i våre to kommunar. Dette må vi ikkje dra med oss inn i Kinn.

Etter at Ap, Sp, SV og MdG slo fast at også SP sin varaordførar reelt sett skal vere ein heiltidspolitikar, så har politikarane i Kinn kommune sidan lagt til grunn måtehald for det politiske arbeidet. Eg har sagt det heile vegen: Skal vi lukkast med å realisere alle måla vi har for Kinn kommune så er det ikkje her vi skal spare. Det er å spare seg til fant, og i tillegg site att med eit stort demokratisk underskot. Ved inngangen i eit nytt tiår, med ein ny kommune og eit nytt fylke i støypeskeia burde politikarane kjenne på pågangsmot, skapartrong og optimisme. Det vi treng er den gode dialogen på tvers av parti, for å få fart på utviklinga av Kinn. I staden rår maktesløysa, og eg er redd den store taparen nok ein gang blir kysten.