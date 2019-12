«Hykleriet Stad skipstunnel»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Einar Ebbesen, samfunnsdebattant

I statsbudsjettet for neste år har regjeringspartiene bevilget fem millioner til Stad Skipstunnel. Den bevilgningen er etter min mening ingenting annet enn en «karamell» til tunnel-pådriverne for at de skal falle til ro - og så kan det jo være bra med tanke på neste stortingsvalg.

Jeg tok kontakt med Samferdselsdepartementet for å spørre hva de fem millionene skulle benyttes til. Å få ansvarlige saksbehandlere i tale var imidlertid ikke lett; de var til stadighet ute av kontorene sine, noe jeg er fristet til å tolke slik at de hadde liten lyst til å svare på spørsmål.

Til slutt fikk jeg avdelingsdirektør Anita Christoffersen i tale. Hun hørte på spørsmålene og lovet meg skriftlig svar dagen etter, men etter vel en uke har jeg ennå ikke fått noen. Den andre saksbehandleren jeg fikk oppgitt var seniorrådgiver Kim Ove Liaker. Han fikk jeg i tale etter flere dagers oppringing.

Liaker opplyste at de fem millionene skulle gå til flere utredninger og ytterligere detaljplanlegging ettersom prosjektet var så stort, men kunne ikke spesifisere hvilke utredninger det var snakk om. Jeg sa rett ut at jeg anså dette som nok en trenering av tunnelen, og påpekte at tunnelen ble lansert for 143 år siden og allerede var utredet 20 ganger. Prosjektet hadde samme kostnad som Holmenkollbakken, 1,7 milliarder, og jeg undret på hvor mange utredninger som ble utført i forbindelse med hoppbakken - for ikke å snakke om stortingsgarasjen og Operaen!

Jeg nevnte flere av utredningene som er foretatt vedrørende skipstunnelen - utredninger jeg klassifiserte som idiotiske. Jeg minnet ham på utredningen der det ble sådd tvil om hvorvidt sjøfarende ville klare å finne tunnelen. Norske skipsnavigatører burde anmelde departementet for grove injurier når det offisielt betviler deres evne til å finne en tunnelåpning! Jeg nevnte også Kystverket, som mente det ikke var tilstrekkelig dårlig vær ved Stad til at det var behov for en tunnel. Jeg tok også med den bemerkelsesverdige uttalelsen fra en professor ved NTH i Trondheim som mente båtene var så store at det «var bare å seile langt til havs ved passering Stad».

På spørsmål om hvilke fartøystyper han siktet til og hvordan man da skulle få lastet/losset fraktgods på Møre, var svaret at det ikke var han, men et konsulentfirma som hadde utarbeidet saken. Hørt den før?

Jeg nevnte også prøvene som var tatt av fjellet ved Stad, prøvetaking som Statens vegvesen aldri tidligere har funnet behov for ved bygging av tunneler.

Jeg ga til slutt uttrykk for at jeg, og sikkert mange med meg, har temmelig liten tiltro til politikerne når det gjelder Stadtunnelen. Jeg sa at prosjektet var etter min mening blitt en farse, der hykleriet spilte førstefiolin. Liaker ga uttrykk for at han «ikke visste hva politikerne tenkte». Er ikke det et merkelig svar fra en saksbehandler?

Flere lokalaviser langs kysten har imidlertid slukt «million-karamellen» og gitt uttrykk for glede over de fem millionene som ikke var satt av i budsjettframlegget som ble lagt frem i oktober, men som nå er bevilget. At regjeringspartiene i etterkant kommer med fem millioner til prosjektet skyldes nok at de har kommet i tanker om neste valg! Det skal bli spennende å se hva som nå skal utredes og som kan trenere prosjektet videre.

En kan si mye om politikere uten praktisk erfaring, men treneringens kunst – den behersker de til fulle.