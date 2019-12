Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Klemet Godtland, sivilingeniør bygg og miljøteknikk:

Gode alternativ til vindkraft

Det var demonstrasjon mot vindkraft i Bremanger på Sandane 16. november. De høye vindturbinene vil være synlig fra store områder. Det kan bli negativ påvirkning av infralyd og lysforhold som dannes fra roterende propeller. På Husevågøy vil beboere i Tytingvåg og langs Krabbestig bli særlig rammet.

Det er tragisk at urørte og unike naturområder ødelegges systematisk. Det er protester over hele Norge mot vindkraft mye takket være opprøret på Frøya. Adresseavisen i Trondheim belyste det negative med denne nye industrien på en fremragende måte i Ukeadressa 16.nov. Det er mye verre enn vi har trodd. I Trøndelag er det bygget ca 500 vindturbiner og bygd 40 mil vei for å få fram monstermastene.

Vi må gjøre det vi kan for at ikke store områder i Nordfjord også skal bli ødelagt av vindkraft.

Det er få om noen argumenter for klimaet som kan forsvare slike ødeleggelser. Folk som bor der vind-turbinene monteres og vi andre som turister mister den genuine naturen vår for alltid. Det gjør vondt å se hvilke skader det påfører livet og det biologiske mangfold.

Vindkraft er jo helt unødvendig. Norge har nok kraft og mange andre måter å produsere såkalt grønn energi på! For eksempel med fjordvarme! På Nordfjordeid i vårt distrikt tar de varme fra Golfstrømmen som finner veien inn i Nordfjord to ganger i døgnet. På Eid varmes ca 100.000 m2 golvareal i sentrum opp med varme fra sjøvann. Genialt og miljøvennlig!

Powerhus i Trondheim bruker varme fra Trondheimsfjorden. Dette bygget vil produsere mer energi i året enn det bruker. Solenergi kommer for fullt i Norge også, men særlig i sydlige varme land.

Vi kan effektivisere våre vannkraftanlegg til å produsere 20 – 30 TWh mer i året. Økt nedbør vil også gi mer vannkraft i fremtiden påpeker NVE. Grunnvarme fra moder jord under våre føtter i tillegg til nevnte varme fra vann i fjorder og fra havet representerer store og miljøvennlige energimengder.

Bølgekraft er snart utviklet og blir lønnsomt på kysten. Vindkraft til havs er også et alternativ.

Energiøkonomisering i våre hus har stort potensiale. Enova må få mer midler å dele ut til folk til det.

Vindkraftutbygging skjer mye på grunn av utenlandsk kapital som vil yngle. TV 2 viste nylig at mye av overskuddet går ut av Norge til skatteparadis i Karibien. Vi strømkunder er også med å finansiere vindkraft via avgifter vi betaler pr kWh og grønne sertifikater utbyggerne benytter. Dette må det bli slutt på. Grunneiere trues med ekspropriasjon og lokkes med kortsiktig og lettvint gevinst. Trolig er ikke vindkraft særlig grønn heller hvis alle negative forhold på klima, skader på fugler, dyr og natur, redusert livskvalitet og sykdom for oss mennesker, økonomi osv tas med.

I Tyskland har de vist bygd ca 30.000 vindturbiner spredd over hele landet. Alle vindturbinene representerer også et gedigent miljøproblem for tyskerne når de skal skrotes til søppel etter 20-25 år.

La oss lære av deres feil og stans videre utbygging av vindkraft i Norge snarest. Det er kortsynt og primitivt dårlig teknologi. Vi ingeniører er i stand til å utvikle mye bedre og fornuftige energiverk!

Det bør Norge med sin kapital også bidra med i land i syden for å løfte dem opp utviklingsmessig.

Vi bør egentlig føle oss moralsk forpliktet til det, vi som har tjent oss søkkrike på å pumpe fossil energi trolig til skade på klimaet i 50 år nå! Her hjemme må vi ikke påføre distriktene enda mer skade og ulemper med vindkraftutbygging! Gravlegg derfor denne feilslåtte aktiviteten for godt i Norge!