Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Einar Svarstad frå Bremanger.

Det er godt at ikkje vindkraftmotstandarane skal styre Bremangerskuta framover!

Som grunneigarar i Bremangerlandet Vindpark har vi heilt sidan konsesjonsvedtaket i 2017 arbeidd utifrå at vindparken blir bygd. Dette har vi gjort heilt uavhengig av kommunestyrevedtak om høyringsutale til MTA-plan og konsesjonsendring. Vi har heile tida vore opptekne av lokal verdiskaping og nye arbeidsplassar, men òg av at det skal settast av midlar til felleskapet.

Det har lenge vore kjent at SFE er i forhandlingar med oss som er grunneigarane i vindparken, og at dette har teke så lang tid at SFE også måtte begjære skjøn innanfor dei fristene som gjeld, sjølv om dei helst ønskjer å få til minnelege avtaler.

Dei grunneigarane som bur i bygda og er positive til vindparken, vil sjølvsagt få best moglege vilkår for bruken, men er også opptekne av bygda vår og ei positiv utvikling der det framleis skal vere lys i husa og gode bu- og levekår.

Difor står vi på både for å få på plass avbøtande tiltak for god bruk av areala innafor planområdet, men vi har også oppnådd å skape grunnlag for positive ringverknader og nærmiljøtiltak for å fremje bumiljø i bygdene.

Slik vi elles har sett har Sveinulf Vågene store problem med å akseptere alle dei positive sidene ved vindkraft, men det er vanskeleg å slutte å undrast over dei argumenta han kjem med. Sjølvsagt er det både fullt lovleg og absolutt forsvarleg for oss på grunneigarsida å både forhandle fram og inngå avtaler om best mogleg vilkår både for grunneigarane sjølv og bygdene vi bur i. Dette er ingen juridisk gråsone.

Når Vågene attpåtil bastant påstår at dette er «skoleeksempel på svak avtale» med referanse til ei avisomtale, og held fram med ulike spekulasjonar, er det tydeleg at ein kan trekke argumentasjonen i tvil.

Vi har i heile prosessen hatt gode og konstruktive forhandlingar med SFE og vi er trygge på at dei står ved sine lovnader.

Artikkelen i dagens Firdaposten om nærbutikkar som slit og nedgong i folketalet bør vere ein tankevekkjar. Bygdene våre skrik etter ny aktivitet.