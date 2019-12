Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Edmund Kvåle.

Personalkostnadane i Kinn kommune

Eg ser av oppslag i Fjordenes tidende tysdag 10. d.m. at rådmann Heggheim er uroa for personalkostnadane i den nye kommunen. Men ein må kunna ta ut rasjonaliseringsgevinst når ein sler saman to kommunar, seier han.

Mao, det må gå an å redusere talet på tilsette, og det har dei laga plan for å få til.

Då blir det interessant å sjå på kvar desse reduksjonane skal koma i den nye organisajonen. Er det personalet i stab og administrasjon som skal reduserast, eller er det i fagpersonalet som steller med brukarar i skule, barnehage, heimehjelp, heimesjukepleie, reinhald, vedlikehold og psykiatri som skal reduserast? Er det fagpersonalet som skal « springe fortare»,bruke mindre tid på kvar brukar og gjere meir? Då kan det bli rom for å redusere talet på tilsette i desse gruppene. Eller skal dei i administrasjonen lese fortare, skrive fortare og snu papira fortare? Kor mange brannsjefar treng me? Kva med møtefrekvensen og møtelengda i administrasjonen?

I denne samanhengen hadde vore interessant å få orientering om organisasjonskartet som no gjeld i Kinn. Kor mange sjefar har organisasjonen og kva lønnsnivå ligg sjefane på, alle frå rådmannen og nedover. Dette er interessant for innbyggjarane/skattebetalarane å vite. Kva kan Heggheim opplyse om dette? Er lønnsnivået ein faktor som skal vurderast når innsparingane må koma?

Rykta vil ha det til at det no er fleire sjefar i den nye kommunen enn det var til saman i dei to gamle kommunane. Kva kan Heggheim opplyse om dette.

Eg vonar Heggheim vil respektere oss innbyggjarar/skattebetalarar så mykje at han vil koma med utfyllande opplysningar om dei forholda det er peika på.