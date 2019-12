Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Tommy Nygård, Florø/Bremanger:

Kan vi stole på at SFE blir stående som langsiktig eier av Bremangerlandet vindkraftverk?

Ved flere anledninger har vi som argumenterer mot vindkraftutbygging på Bremangerlandet blitt møtt med uttalelsen «dere må huske på at det er vårt eget lokale kraftselskap vi snakker om, det er SFE som skal bygge. Det er ikke useriøse utlendinger som skal bygge».

Vestavind Energi og Zephyr er to like selskap. Begge har som hovedoppgave å utvikle vindkraftverk for sine eiere. Begge er eid av lokale kraftselskap, SFE og Østfold Energi som igjen er eid av fylke og kommuner i sine respektive landsdeler.

Zephyr er etter hvert mest kjent for sine salg av vindkraftrettigheter til postboksselskap i skatteparadis. I den siste avsløringen fra TV2 kommer det også fram at BlackRock ikke er eier av Guleslettene slik det er blitt opplyst. Dette tror jeg var ukjent for ordføreren både i Flora og Bremanger. Jeg hadde en samtale med Flora ordføreren dagen før den første avsløringen om eier strukturen til Tellenes vindpark, der jeg med bakgrunn i de kommende avsløringene ytret bekymring for opprydding etter endt konsesjonstid for anlegget på Guleslettene. Min bekymring gikk på at grunneierne på Guleslettene ville bli sittende med regningen på flere hundrede millioner for oppryddingen. Flora ordføreren mente da at BlackRock var et solid firma og nok ville stå ved sitt ansvar og rydde opp. Men nå viser det seg altså at BlackRock ikke har noen eierinteresser i anlegget, men opptrer kun som ett stråselskap for de reelle eierne som skjuler seg bak flere postbokser i diverse skatteparadis.

Vestavind Energi er firmaet som fronter utbyggingen av Bremangerlandet Vindpark. Vestavind Energi AS, sammen med Svelgen Kraft AS, Bremangerlandet Vindpark AS og Lutelandet Energipark AS, er 100 prosent eid av Svelgen Kraft Holding AS, som igjen er eid med 56 % av SFE Produksjon AS.

I 2017, solgte Svelgen Kraft Holding 80 prosent av Vestavind Kraft til det italienske selskapet Falck Renewables. Salget omfattet 80 prosent av vindkraftprosjektene Hennøy og Okla. De andre prosjektene til Vestavind Kraft, Lutelandet, Haram og Bremangerlandet var ikke omfatta av salget, og blei overført til Svelgen Kraft Holding. Samtidig ble Vestavind Energi opprettet.

04.01.18 selger Svelgen Kraft Holding AS sin andel på 46 prosent i Haram til Zephyr. 11.09.19 selger Zephyr Haram videre til Taaleria PLC ett Finsk investering selskap på linje med BlackRock. Nå sitter Svelgen Kraft Holding AS igjen med Lutelandet og Bremangerlandet.

01.03 19 uttaler Ola Lingaas SFE til Firda «Når det gjelder Bremangerlandet og Lutelandet er det ennå ikke bestemt om det skal hentes inn eksterne investorer eller om vi skal finansiere disse investeringene selv.» (les om vi skal selge eller ikke). Det samme svaret er også blitt gitt ved senere anledninger og vil nok bli det samme om noen spør i dag også. SFE har da hittil solgt 3 av 5 vindkraftprosjekter, alle har endt opp hos utenlandske eiere. Spørsmålet er nå om SFE planlegger å selge ett eller begge de gjenværende anleggene og i tilfelle til hvem.

Slik situasjonen er i dag, er det utelukkende utenlandske investorer som investerer i norsk vindkraft, dette grunnet gunstige støtteordninger fra den Norske stat, og det faktum at en stor del av de utenlandske investorene opererer fra såkalte skatteparadis. Dette gjør at disse kan hente ut vesentlige større utbytte enn norske selskap kan. En av grunnene til at disse to anleggene ikke allerede er solgt kan være at begge anleggene er svært konfliktfylte, begge anleggene er planlagt bygd i det som sannsynligvis er Norges største fugletrekk og den folkelige motstanden er sterk på begge plassene. I tillegg til dette har Bremanger kommune snudd i utbyggingssaken og vill etter alle solemerker si nei til dispensasjon til bygging i LNF område.

I formannskapsmøte 15.11.19 stilte formannskapsrepresentant Svein Olav Senneset fra Venstre spørsmål til representant fra NVE. Vil Bremangerlandet vindpark bli bygd, hvis Bremanger kommune sier nei til dispensasjon for bygging i LNF område? Svaret fra NVE var klart og entydig, nei uten dispensasjon fra Bremanger kommune blir ikke Bremangerlandet vindpark bygget.

Med dette utgangspunktet har SFE helt klart en vanskelig markedsføringsjobb ved salg av anlegget. Men om SFE ved hjelp av anke til fylke og OED skulle greie å få tillatelse til å bygge vindkraftverket, tror jeg nok at anlegget blir solgt ganske fort.

Tap av lokale kunder og omdømme vil bli for stort til at SFE vil sitte på dette anlegget. Omdømmemessig hadde nok SFE tjent på å skrinlegge planene om Bremangerlandet vindpark på eget initiativ istedenfor å bli tvunget til det. Det er ingen skam å snu. I ett intervju på TV2 nyhetene om Guleslettene på søndag uttalte Asgeir Aase SFE «Det koster oss 170 millioner kroner, og burde vært unødvendig».

Jeg kan ikke skjønne annet enn at han mener at vindkraft er unødvendig, noe de fleste her i landet er enige i. Men allikevel forsøker SFE å tvinge fram en utbygging av Bremangerlandet Vindpark som med stor sannsynlighet til slutt vill havne på utenlandske hender.