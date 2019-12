«Arbeiderpartiet støttar ferjeopprøret»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Berner Midthjell, leiar i Stad Ap:

Arbeidarpartiet støttar ferjeopprøret

Ferjeopprøret vi ser langs heile kysten, har Arbeidarpartiets støtte. Det er urimeleg at vanlege folk må ta rekninga for den klimaomstillinga vi må gjennom – den må vi ta i fellesskap. Og det er ikkje rettferdig at fylkeskommunane blir sveltefôra økonomisk, når vi veit at det går ut over folk som er avhengige av å pendle for å komme seg på jobb.



Ap meiner situasjonen har fått for lite merksemd i riksmedia, og viser blant anna til den kraftige prisauken på ferjebillettar.



Hadde folk i dei store byane blitt utsett for ei bompengeauke i nærleiken av dette, hadde vi knapt høyrt om noko anna. Men ferje er kvardag for vanlege folk i store deler av Distrikts-Norge.

AP meiner konsekvensen for pendlarane er spesielt alvorleg:

Høgreregjeringa er på lag med landets rikaste, og lar vanlege folk betale. Ikkje minst pendlarane i distrikta. Regjeringa har kutta i fleire ordningar for pendlarane, og no kjem prishopp på ferjebilletten i tillegg.

Arbeidarpartiet har eit betre mål for landet og viser til sitt alternative budsjett:

AP har stemt imot alle kutta for pendlarane.

Vi foreslår meir pengar til fylkeskommunane, ekstra til ferjefylka for å lette omlegginga til el-ferjer, og meir til miljøteknologiordninga.

Den kraftige auken i mange ferjefylke kunne vore unngått om Arbeidarpartiets budsjettalternativ hadde blitt vedteke.

Arbeidarpartiet vil ha rettferdig klimaomstilling, og eit meir rettferdig Norge.

God jul og godt nytt år til dykk alle frå Stad Ap.