Meninger

Dette innlegget er skrive av Tore Røys Nesbakk:

Julefred og vindkraft i Bremanger

Vi nærmar oss jul. Tida ein skal bruke saman med familie, vener, treffe kjende og kjære og prøve å møte medmenneske med litt ekstra varme i denne kalde årstida. Dei siste seks månadane har vore prega av debatten rundt vindkraftverket på Bremangerlandet, og mange ord og lesarbrev har vore utveksla frå begge sider i saka. Eg har prøvd å legge vekk saka no opp under jul, nettopp for å bruke tida på dei som treng tida mi mest, men når eg blir skulda for ting eg ikkje kan kjenne meg igjen i, blir eg nøydd til å seie ifrå.

Eg har ein del av mitt virke som kulturskulelærar i Svelgen, ei bygd eg både har jobba i på Svelgen Oppvekst, og no dei siste åra har jobba fast med undervisning for musikkinteresserte barn og unge frå Svelgen og Ålfoten. Gjennom desse åra, har eg lært mange barn og foreldre å kjenne, og eg har blitt imponert og stolt av å få bli kjend og å få jobbe med desse med noko som eg ser gleder både ungane sjølve, men også foreldra.

Eg hadde sommarjobb hos min onkel som driv tømrarfirma, og var med på å bygge brakkeriggen til MESTA i Bortne ved bygginga av Bortnetunnelen, og eg spelte på opninga av begge fastlandssambanda, og var kjempeglad for tilgangen vi fekk til Myklebustdalen og den fantastisk flotte naturen der oppe, og eg har audmjukt spurt om å få padle kano på vatna og eg har kjøpt fiskekort hos utmarkslaget i Ålfoten.

Eg stod på folkemøtet på Havly i sommar, med klump i halsen og tårene pressa på, og eg sa følgande: "Områda rundt Svelgen og Ålfoten er gravlagt i kraftlinjer, og dette er berre heilt …", så klarte eg ikkje å fullføre. Dette filma Firdaposten og det ligg på nett. At eg så på bakgrunn av denne setninga, skal bli skulda for å latterleggjere folk frå Svelgen og Ålfoten, for å godta kraftlinjer, finn eg heilt urimeleg og urettferdig, og dette gjer meg trist.

Vi er heldige som har så mange kjekke og snille innbyggarar i Bremanger. Ein kan snakke og smile til dei aller fleste, og få god respons. Heldigvis. Eg er ein stolt bremangar, og eg er glad i alle som bur i kommunen, og eg trur inst inne at vi alle vil kvarandre godt.

Eg vil ynskje dykk alle ei riktig god jul, ta vare på dei rundt deg, snakk fint om andre, og nyt tida saman med familie og dei du er glad i.

God jul.