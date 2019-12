Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ola Teigen, ordførar i Kinn.

God jul til alle i Kinn!

Det stundar mot jul og eg trur dei fleste politikarar og tilsette i det som snart er Kinn kommune ser fram til eit lågare tempo og ei fredeleg julehøgtid. Det har vore usedvanleg travelt å drive tre kommunar den siste tida, men no er tida her for å puste ut. Like sikkert som at julekvelden kjem den 24. vil første januar bety at Flora og Vågsøy er blitt til Kinn. Det som ikkje er på plass no får vente.

Eg vil nytte denne anledninga til å takke tilsette og alle politikarar som har strekt seg usedvanleg langt for å få alt på plass før årsskiftet. Takk også til alle innbyggarane som har vist oss tolmod og utolmod i prosessen. Alle innspel og engasjement har vore nyttige for å få på plass best moglege tenester for innbyggarane og for å forme vegkartet om framtida for kysten vår.

For min eigen del så er eg både audmjuk og stolt over å få vere kommunen sin første ordførar. Oppgåva er krevjande, men eg ville ikkje ha bytt den bort mot noko. Kysten vår har uante moglegheiter og vi må som politisk kollegium forvalte denne sjansen til det beste. Saman med innbyggarar og næringslivet skal vi bli flinkare på å få til gode prosessar for planutvikling og involvering.

Mange vil sjå konkrete resultat ganske raskt, resultat som er vedtekne i intensjonsavtalen. I Vågsøy vil sentrumsplan vere prioritet nummer ein. Her er det viktig at alle som vil utvikle sentrum deltek i arbeidet. Vidare vil vi truleg byrje å grave i både gate 1 og 5 til hausten for å skifte vassrøyr, og avløp som i dag går rett i fjorden. Ut på nyåret vil den nye turnhallen stå ferdig og i det eg skriv dette brevet har eg nett signert på oppstart av utbygging på Kulatoppen.

I Brandsøy står snart tilbygget på Brandsøy skule klart. Nye og fleire klasserom og ny avdeling i barnehagen har det vore behov for lenge. Brandsøy har stor husbygging og folketalet veks. Også ved Florø Barneskole vil vi gjere naudsynte investeringar. Nye toalett og ny gymsal ligg i budsjettet og vi håpar vi kan få til meir uteareal for elevane. 550 elevar må ha boltreplass! Vi har og ambisjonar om å få satt i gang bygging av nytt administrasjonsbygg i Florø. I dag er lokala mange og dårlege og rådhuset manglar universell utforming.

Så meiner vi at kommunen vil framstå enno betre på tenester og informasjon til innbyggarane. Vi tek stadig nye system i bruk og for kort til sidan fekk eg sjølv tekstmelding om at reguleringsplanane i mitt område var opphøyrt. Dialogen med kommunen skal kunne skje uavhengig av både tid og rom, gjennom pc'en skal du kunne nå oss frå alle verdas hjørne til alle tider på døgnet.

Sjølv om det vil skje mykje positivt neste år vil nok fleire ynskje raskare framdrift på enkelte område. Nokre vil bli skuffa og nokre må vente litt lenger. Elevane ved Skram er nok utolmodige og det forstår eg godt. Vi må finne ei løysing på denne i 2020 og kome i gong med arbeidet så raskt som råd! Fiber og breiband i distrikta er og viktig å få på plass. I Flora går det for seint i øyane og dessverre måtte vi avlyse pakken for Norddalsjord, Steinhovden, Høydal og området i Standal. Prisen var for høg, men dette betyr ikkje at vi gjev opp. Vi er alt i gang med å arbeide med korleis vi skal få ned prisen, men likevel levere etter forventningane. Også i dagens Vågsøy er det områder som må byggast ut. I Eikefjord håpar eg vi saman med fylkeskommunen kjem i gong med arbeidet med gang- og sykkelsti. Det er eit viktig trafikktryggingstiltak!

Men aller mest spennande blir det å halde fram med arbeidet med å styrke kysten. At fylkeskommunen har vedteke å sette inn nye miljøvenlege hurtigbåtar er eit prov på at det næringsliv og politikarar her lokalt har arbeidd for får gjennomslag. Det inspirerer til å arbeide for betre båtruter og betre veg langs kysten. At oppstartløyving ligg inne på Svelgen-Indrehus er difor ein siger for Kinn kommune. Det er og kjekt at vi fekk på plass ein ekstra pendlarbåt mellom Florø, Smørhamn og Måløy. Passasjertalet aukar for kvar månad! Eg er og nøgd med at vi fekk med Widerøe på å endre flyavgangen frå Florø slik at folk i Måløy vil vere i Oslo klokka 08.00. Dette er viktig for at alle i kommunen skal ha eit godt tilbod.

Eg håpar alle får ei god jul og eit godt nyttår. Vi går i møte eit usedvanleg spennande år og eg gler meg til å bli enno betre kjent med heile Kinn kommune og alle som bur her. Og særleg ser eg fram til sommaren og at Kinnakyrkja skal vere ferdig renovert. Eg trur at Kinnaspelet og ei nyoppussa kyrkje blir eit høgdepunkt i året som kjem. Eg skal vere der og håpar så mange som mogleg nyttar høvet til å bli med i 2020.

Dra til Kinn og bli rik, er slagordet for Kinnaspelet. Eg låner det og oppmodar alle til å invitere folk til den nye kommunen vår, her er det godt å leve!

God jul til alle!