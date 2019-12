«Om båtbytte og arbeid for framtid»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Doris Christensen i Kinn Arbeiderparti.

Om båtbytte og arbeid for framtida

Det er nødvendig å konkretisere kva Kinn Ap har gått til val på for innbyggjarane i den nye kommunen vår. Kysten skal styrkast og kommunikasjon er heilt sentralt for å få det til. Marknaden for bu- og arbeidsområdet må bindast tettare saman og vi tenkjer på alle innbyggjarane i distriktet. Frå yngst til eldst. Vi har to vidaregåande skular og ungdommen må kunne velje fritt. Pendle den vei som trengs. Vaksne skal på jobb, tur, til sjukehus eller andre ting. Frå Selje, Måløy, Bremanger og Florø.

Vi ynskjer ikkje at båtruter eller annan kommunikasjon skal verte verken meir tungvint eller dyrare. Vi er heilt klare i alle forum, til politikarar på fylket og nasjonalt at framtida sine løysingar må tene folk og næringsliv slik at vekst og utvikling kan skje i vårt distrikt. Når administrasjon i fylket no skal starte arbeid med utforming av anbodsgrunnlag, så understrekar vi nok ein gong at dette er umåteleg viktig.

Bekymringar kring båtbyte er lett å forstå. Alle vil vi ha gode ordningar for reiseveg med null venting. Reisevegane skal tene oss og ikkje omvendt. Mannskapet om bord i kystvegekspressen ser at stadig fleire oppdagar den nye ruta som blei oppretta i august 2019 og nye passasjerar kjem til. Det er slett ikkje bare kommunalt tilsette. Tilbod skapar etterspørsel. Vi høyrer på skeptiske røyster, men vil ikkje la dei styre. Å vere realistiske er annleis. Vi treng fleire og hyppigare ruter mellom Måløy og Florø. Kysten treng både båtruter og kystvegen. Stad skipstunnel òg. Arbeidet for å få til gode løysningar er krevjande, spennande og heilt nødvendig. For å klare det, må vi snakke med og høyre på fagfolka.

Hydrogenteknologien har sagt dei er klar, men til kva pris? Her vil val av rutestruktur være avgjerande for kostnadene, både når det gjeld kva for teknologi som må til på fartøya og kva infrastruktur som må til på land. Det er tilsynelatende stor prisforskjell om ein båt skal gå på komprimert hydrogen eller flytande hydrogen. I Florø skal det byggjast nytt terminalbygg på kaia. Dette skal femne om både båtar, bussar og folk. Natur og folk treng at vi bruker den nye, miljøvenlege teknologien etterkvart som den er klar. Miljøet kan ikkje vente. Kinn Ap vil ikkje vente.

Vi stiller oss nokre sentrale spørsmål.

Fylkestinget har vedtatt ei auka budsjettramme for drifta av båtrutene, bør det ikkje då lysast ut konkurranse slik at ein får mest mulig utslippsreduksjon for pengane?

Ruta Selje-Bergen vil sannsynligvis bli mykje dyrare dersom den skal være ei gjennomgåande rute, samanlikna med om ein deler ruta inn i to delstrekninger. Kor mykje er vi villig til å betale for å unngå båtbytte? Korleis skal kostnadsauken dekkast inn? Med auka billettpriser slik som for ferjedrifta i Hordaland? Vi ynskjer ikkje det.

Er det då ikkje fornuftig å lyse ut opsjoner på begge delar, så kan vi i etterkant vurdere kost/nytte når det gjeld båtbytte? Med Stad skipstunnel vert distansen Ålesund-Bergen. Det vil vere ulike behov for ulike strekningar innanfor dei stadane og tilbodet må utformast slik at det stettar både næringsliv og menneska godt.

Kinn Ap har ikkje alle svar, men vi veit kva vi vil: Vi vil ha gode båtruter som er meir miljøvennlege enn i dag. Ruter må henge saman med kvarandre og med buss og fly. Det må ikkje bli dyrare å reise enn i dag.