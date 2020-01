Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Jan A. Lem, Måløy:

Et enstemmig vedtak i to kommunestyrer må veie tungt

Jeg viser til siste innlegg fra Kinn Ap, som jeg finner svært misvisende, ja, litt uredelig.

De lager et regnestykke som er basert på helt nye og feil forutsetninger.

Jeg har aldri nevnt flytende hydrogen som drivstoff. Alle mine betraktninger har vært basert på bruk av komprimert hydrogengass, produsert i Florø

Det er absolutt uredelig da å fremstille det som om alternativet «uten båtbytte» skal benytte et dobbelt så dyrt brennstoff.

La det være klart: Det er det samme drivstoffet som er tenkt brukt i begge alternativene. Da blir kostnadene like. Et lite prispåslag pga. transportkostnaden Florø-Selje, blir det riktignok ved direkteruten. Ap bruker sin oppkonstruerte, feilaktige kostnadsforskjell, 20 millioner kroner til, som de skriver, og jeg siterer «På bakgrunn av denne (den store kostnadsforskjellen) ber vi om at anbudene åpner for at rutene kan deles i flere delstrekninger», altså båtbytte.

Når imidlertid hele deres argumentasjon er feil, må selvfølgelig deres ønske om deling av Ekspressruten bli avslått.

Så til den ekstra båten som Ap sier ikke finnes.

Jo, den finnes, men er godt kamuflert!

En nybygget lokalbåt for 200 passasjerer og mannskap på fire er tenkt også å trafikkere Florø-Selje i Ekspressruten i stedet for at Ekspressbåten går helt til Selje. Denne lokalbåten er da bygget dobbelt så stor og minst dobbelt så dyr som nødvendig, bare for også å gå inn i deler av Ekspressruten Bergen–Selje.

Ekstrakostnadene med denne unødvendige og dyre lokalbåten overskrider helt det lille transporttillegget for brennstoff ved fylling i Selje.

Lokale kystveiekspressbåter har vi i dag, og disse må selvfølgelig også fornyes og bli både større og bedre og med nullutslipp, noe alle er enige i.

Dette må likevel ikke gå utover den flotte direkteruten vi har i dag.

Et enstemmig vedtak i to kommunestyrer må veie tungt.

Altså, nei til båtbytte.