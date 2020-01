Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Tommy Nygaard:

Svar til Asgeir Aase og noen tanker om bærekraft og miljøvern

Og jeg som trodde du endelig hadde greid å se hele bildet og forstått sammenhengene mellom vindkraft og den generelle ødeleggelsen av planeten vi bor på. Husk at den mest miljøvennlige kwh. er den kwh. som ikke blir produsert.

Du tar og opp Hennøy, Bremangerlandet og Okla og skriver: «Elles er ingen kraftverk like i høve til korleis det påverkar nettet. Til dømes vil de andre lokale vindkraftverkene i vårt distrikt, Hennøy, Bremangerlandet og Okla, ikkje medføre tilsvarande nettomkostning ut fra korleis de er tilknytt strømnettet».

Dere bruker dette også som ett av flere markedsføringsargument for bygging av Bremangerlandet vindkraftverk. Det er her tre muligheter for SFE til å få dekket sine kostnader med utbyggingen av nettet til disse vindkraftverkene, og SFE sine kunder må bære kostnadene for alle tre enten som kunde til SFE eller innbygger i eierkommunene.

1: Som før, økt nettleie. Dette er altfor synlig for kundene og har ført til store protester så denne metoden er nå skrinlagt.

2: Økt kraftpris. Dette er vanskeligere for kundene å oppdage da strømprisene varierer gjennom året og det kan på kort sikt være vanskelig å skille mellom naturlige svingninger og generell prisøkning, med mindre en er aktiv i markedet og sjekker strømpriser og skifter til den til enhver tid billigste aktøren som fortrinnsvis ikke er involvert i vindkraft.

3: SFE tar kostnaden uten å sende den direkte til kundene. Det vil føre til redusert overskudd og derav mindre utbytte til eierne som er kommunene. Dette vil igjen føre til redusert tjenestetilbud i kommunene. Så uansett hvordan dette blir gjort er det vi som må betale for det, om vi blir kalt for strømkunder eller innbyggere i kommunene, går ut på det samme.

Den store satsingen på vindkraft vi har sett de siste årene har kun ett formål og det er å kunne øke eksporten av vannkraft til utlandet. Utenlandske strømselskaper er ikke interessert i vår vindkraft da den er for ustabil og er vanskelig å mikse med strøm fra kraftverk som blir drevet av fossilt brennstoff. For å kunne eksportere denne kraften trengs det også utenlandskabler. Kostnaden for byggingen og drift av disse kablene kommer i sin helhet på vår strømregning, i tillegg til dette fører utenlandskablene til at vi automatisk importerer mottakerlandene sine høye strømpriser.

Tidligere var utbygging av kraftverk med tilhørende infrastruktur og fastsettelse av strømprisene i stor grad styrt av staten og skulle sikre norske bedrifter best mulig konkurransefordeler mot utlandet, nå er strømprisene styrt av markedet, og fra 01.10.18 er nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge underlagt EU gjennom ACER. Så dessverre er det ikke bare linjenettet til SFE vi må betale for.

Så tilbake til mitt håp om at Asgeir hadde sett lyset. Økt strømproduksjon fører utelukkende til økt forbruk og setter en effektiv brems på energieffektivisering og strømsparing. Om vi liker det eller ikke er ett generelt redusert forbruk den eneste veien til å redde den kloden vi bor på. Økonomisk vekst er det eneste saliggjørende for både lokale og sentrale politikere samtidig som de slår om seg med begrepet bærekraftig utvikling. Det store problemet er at økonomisk vekst og bærekraftig utvikling ikke kan forenes. Økonomisk vekst innebærer økt forbruk av klodens begrensede ressurser. Bærekraft defineres som å sikre livsgrunnlaget for mennesker, nå og i fremtiden, innenfor planetens tålegrenser. Dette kan ikke forenes med en stadig økning i forbruket av klodens begrensede ressurser noe som også vindkraftnæringen bidrar direkte til.

Det internasjonale forskningsprosjektet SMART ved Universitetet i Oslo har satt opp 9 punkt for planetens tålegrense:

1. Klima

2 Tap av biologisk mangfold

3. Fortynning av ozonlaget i stratosfæren

4. Forsuring av havet

5. Biogeokjemiske strømmer (nitrogen- og fosforutslipp)

6. Endret arealutnyttelse (f.eks. avskoging)

7. Utnytting av ferskvannsressurser

8. Aerosoler i atmosfæren (mikroskopiske partikler i atmosfæren som påvirker klimaet og levende organismer)

9. Nye stoffer (f.eks. radioaktive materialer, nanomaterialer og mikroplast)

Forskerne kaller to av grensene for kjernegrenser: Klima og tap av biologisk mangfold. Om en av disse tålegrensene overskrides risikerer det alene å drive jordsystemet inn i en ny tilstand.

Det er stor uenighet om vindkraft er klimavennlig eller ikke, men det er helt klart at vindkraft skader det biologiske mangfoldet, punkt 2 på lista. Vindkraft strider også mot punkt 6. Endret arealutnyttelse (f.eks. avskoging). Her kommer også drenering av myr inn, noe som er et stort problem ved utbygging av de fleste vindkraftverk. Det er også fastslått at vindkraft bryter med punkt 9, nye stoffer når det gjelder mikroplast, selv om både Ola Lingaas, konserndirektør i SFE Produksjon og Stig Svalheim Bremangerlandet vindkraftverk prøver å bagatellisere dette.

Stig Svalheim skriver i sitt brev til Bremanger kommunestyre: «Temaet spreiing av mikroplast har fått mykje merksemd i den seinare tid. Særleg har det blitt populært blant enkelte å bruke dette som eit argument mot vindkraft. Vi erkjenner at mikroplast og anna plast i naturen er eit aukande problem og at ein veit for lite om eventuelle skadeverknader. Mikroplast partiklar som er av ein slik storleik at ein kan kalle det «mikro», blir spreidd med vind og vatn over alt. Det er derfor sannsynleg at ein i dag finn mikroplastpartiklar i fjerne områder, i fjerne vatn og på fjelltoppar. Desse har kome frå kjelder langt vekke, lenge før det var påtenkt å montere våre turbinar der. Direktøren for Verda sin Helseorganisasjon har uttalt at mikroplast i drikkevatn ikkje ser ut til å være ein helserisiko, men at vi veit for lite om temaet. Det er eit tankekors at dersom du får i deg mat som har vore innpakka i plast, dersom du drikk flaskevatn, drikk te eller kaffi som har vore innpakka i plast, så får du dagleg i deg millionar av mikroplast-partiklar. Vindturbinar, med vengjer som attpåtil er laga av karbonfiber og med ei polert overflate hard som stål, bidreg svært lite til mikroplast forureining. Vi vil likevel følgje opp dette temaet med tanke på både før- og etterundersøkjingar for å få meir kunnskap og for å skape tryggleik rundt våre prosjekt.»

Finner en mikroplast på Bremanger-fjellene om noen år er det helt sikkert noen andre som har skylda.

Og Ola Lingaas, skriver i sitt leserinnlegg 18. desember: «Mikroplast har også blitt eit tilbakevendande tema den seinaste tida. Vengjene på ein vindturbin er laga av karbonfiber, med ei polert overflate hard som stål. Det er ikkje grunnlag for å meine at mikroplast frå vindkraft vil vere ei spesielt stor problemstilling samanlikna med mikroplasten som stammar frå det omfattande plastforbruket elles i samfunnet. Men det er uansett eit område vi kjem til å følgje nøye med på framover».

Det er jo så mye plast i naturen fra før så om vi sprer lit mer kan det umulig ha noen betydning. Dette fører oss til punkt 4 på lista Forsuring av havet. Ved vindkraftverk til havs vil mikroplast utgjøre et betydelig problem.

Bærekraft og miljøvern er en og samme sak, uten bærekraft ingen miljøvern, uten miljøvern ingen bærekraft. I Bærekraftig utvikling-indeksen (SDI) kommer Cuba, Costa Rica og Sri Lanka best ut, mens Norge havner på 157. plass – bak land som Niger, Qatar og Turkmenistan. – Vi nordmenn har foreløpig klart å kjøpe oss ut av veldig mange miljøproblemer, og tenker at vi kan fortsette med det. Men indeksen viser at Norge er blant de med størst fotavtrykk av alle land i verden. Vi har et høyt forbruk og et høyt CO₂-utslipp per person, vi kjøper mange varer produsert i andre land, vi har en stor petroleumsindustri. Forskeren påpeker at nordmenn flest ikke ser de miljøpåvirkningene eller den menneskelige lidelsen produksjonen av varer medfører med egne øyne, og det er mange som ser ut til å tenke at Norge kan fortsette å være i vår egen lille boble. For eksempel er det helt meningsløst å elektrifisere bil- og båttransport og elektrifisere oljeplattformer når den oljen som blir spart på dette blir eksportert til utlandet for å bli forbrent der. Om Co₂-utslippene kommer i Norge eller hvilket som helst annet land er helt likegyldig, Co₂-utslippene blir de samme og havner i den samme atmosfæren og ødelegger det globale miljøet som vi alle er avhengige av.

Norske myndigheter har i klare ordelag uttalt at alle norske oljeressurser skal utvinnes til siste dråpe. Hadde norske myndigheter vært ærlige i sin miljøpolitikk og tatt globale hensyn hadde de aldri tillatt satsingen på el-drift av bil og -båt så lenge de ikke samtidig vil redusere eller stoppe utvinningen av olje. Så det norske myndigheter her gjør er å doble miljøproblemene ved å plyndre land som Kongo for ressurser, bidra til barnearbeid i stor stil, hogst av store områder med regnskog, rasering av norsk urørt natur, drenering av myrområder, tap av biologisk mangfold. Alt dette i miljøkampens navn.

I dette landskapet manøvrerer også vindkraftselskapene under dekke av å skulle redde miljøet med en ikke bærekraftig kraftproduksjon. Men i realiteten er det kun profitt som driver disse. Derav har ledelsen i de forskjellige vindkraft selskap med rette fått tilnavnet miljøprofitører og vindbaroner.