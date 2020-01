«Ny regjering, nytt KrF-team»

Meninger

Dette lesarinnleget er skrive av Stein Robert Osdal, lokallagsleiar Stad KrF.

Etter at Frp valde å trekke seg ut av regjeringa har landet no fått ei ny regjering med KrF, Venstre og Høgre. Eg ser med forventning fram til å sjå kva denne regjeringa kan få til!

Eg er stolt av det nye KrF-laget i regjering! Vi treng KrF meir enn nokon gong. Noreg treng eit parti som kjempar for ein enklare kvardag for familiane. Eit sentrumsparti som vil byggje samfunnet nedanfrå, gjennom familiar , frivillige lag og organisasjonar, trussamfunn og eit lokalt næringsliv i verdsklasse. Fram mot valet i 2021 skal vi jobbe for familiebedriftene, gründarane, og småbedriftene som tek ansvar for lokalsamfunnet.

Noreg treng eit parti som ser forbi system og set enkeltmennesket i sentrum – i skule, helsevesen og eldreomsorg – ja, i all politikk.

Eit parti som ser eldre medmenneske som ein ressurs, og som set si ære i å skape trygge og verdige omsorgstenester for dei som treng det. Noreg treng eit parti som har forvaltaransvaret som grunnide, og som konsekvent set dei minste, dei fattige og mest utsette først – internasjonalt og her heime.

Eg er glad for at vi har dette perspektivet med når viktige saker for landet vårt skal avgjerast rundt kongens bord, og eg har store forventningar til den nye regjeringa. Lukke til!