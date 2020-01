«Krev fleire konkrete tiltak i hjorteforvaltninga på Vestlandet»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ket Fossen, styremedlem, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og Nyonga Rugumayo Amundsen, styreleiar, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Det vert stadig meldt om auka beitepress som konsekvens av auke i hjortebestanden på Vestlandet. Dette gjør skade på graseng på innmark, på naturmangfaldet i skogen og på nyplanting av skog. Forvaltningsplanar har lenge hatt auka avskyting som tiltak mot for mange hjort, men etter ein liten nedgang i 2011, rapportera Norsk institutt for naturforsking (NINA) at bestanden igjen er i vekst. Naturvernforbundet meiner det må fleire konkrete tiltak til i hjorteforvaltninga for å få til ein viktig nedgang og ein meir naturleg og berekraftig struktur på bestanden.

I tillegg gjer den alt for store hjortebestanden stor skade på det biologiske mangfaldet i skogane våre. Bestanden må reduserast. Auka konkurranse blant dyra og mangel på vaksne dyr, spesielt bukkar, byr på utfordringar som redusert slaktevekt, gjennomsnittsalder og for mange koller i forhold til bukkar. Vi treng fleire vaksne produksjonsdyr. Dei er bra for bestanden, økosystemet og for jegerar som ynskjer å jakte store dyr.

Få vaksne bukkar påverkar bestandskvaliteten I Hordaland og Sogn og Fjordane har det lenge vore stort jakttrykk på bukk og gjennomsnittsalderen på bukk er låg. Eldre dyr har meir livserfaring og ein bukk er vaksen først når den er 7–8 år. Mangel på vaksne bukkar gjer at koller kjem seinare i brunst og før kalvar seinare på året. Dette påverkar kalvar som då blir fødde seint på året og får mykje kortare tid på sommarbeite. Dermed får kalven dårlegare tilvekst.

Dårleg dyrevelferd Om dyra i tillegg er «svake» produksjonsdyr på grunn av konkurranse om ressursane, så før dei òg kalvar med lav slaktevekt. Dette vil i aukande grad fremje ein svak bestand beståande av alt for mange unge dyr med lav slaktevekt som lir under høg konkurranse om resursar, svelt og ikkje evnar å meistre eige miljø. Gjennom lange, kalde vintrar vil det forårsake mykje unødig liding og død. Dette er dårleg dyrevelferd. Det er menneskeskapt liding og ein tragisk effekt av at vi har ein natur i ubalanse.

Eksisterande kunnskap må brukast meir direkte Fleire rapportar frå NINA skildrar bestandstilstand og inneheld forslag til løysingar på korleis ein betre kan få kontroll på bestandsutviklinga av hjort på Vestlandet. Det må større jakttrykk til – på dei riktige dyra i riktig alder. Det er ikkje noko nytt at ein etterlyser lokal reduksjon av hjortebestand og betre strategiar for riktig forvaltning, men kunnskapen må brukast meir aktivt i alle ledd.

For små forvaltningsområde Ein del av problemet ligg i for små forvaltningsområde. Naturvernforbundet foreslår at fleire tiltak bør samordnast på tvers av eigedomsgrenser, kommunegrenser og fylkesgrenser. Vestskog har saman med Sogn og Fjordane Skogeigarlag og midlar frå Miljødirektoratet, fylkeskommune og kommune laga ein forvaltningsplan «Forvaltning av hjortebestand 2013-2017» som er eit døme på eit potensielt bra forvaltningsprosjekt som tek utgangspunkt i kunnskap om best mogleg forvaltning av hjort på tvers av grenser. Dette prosjektet har ikkje lengre økonomisk støtte til å drive vidare.

Forvaltning i tråd med naturen Vi meiner at for å oppnå dei resultata ein ynskjer for auka verdiskaping av jakt og viltkjøtt, er det spesielt viktig at hjorten som ressurs blir forvalta i tråd med økologiske og biologiske prinsipp for å oppnå ein høgst naturleg og berekraftig bestand som vi kan hauste av. Det krev vaksne, gode produksjonsdyr og større uttak av svake, unge dyr.

Vi stiller oss også derfor kritiske til at det no er Landbruks- og matdepartementet (LMD) fekk forvaltningsansvaret for hjort frå 2018. Ei slik omlegging betyr svekking av økosystembasert

forvaltning og dårleg oversikt over samanhengar i naturen. Dette problemet veks når hjorteviltet vert forvalta isolert ut frå kjøtt- og Jaktomsyn, og ikkje ut frå ei overordna, økosystembasert og moderne naturforvaltning. Det gjer at problematikk som for stor bestand og feil kjønns- og aldersstruktur ikkje får det fokuset som trengst for å få ein berekraftig og livskraftig bestand.