«Trygg alderdom – også som pasient»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Lena Landsverk Sande (V), ordførar i Vanylven kommune.

Alderspsykiatrisk sengepost er no trua med nedlegging, fortel Overlege Sturla Sperre Sandvik i Sunnmørsposten den 29.01, og er no sjølv i full gang med å ta kampen for dei eldre. Eg vil støtte han. Som ordførar lengst sør på Sunnmøre, i Vanylven, så er vi allereie i dag bekymra for den lange vegen våre eldre har når dei skal til Ålesund på sjukehus. No skal pasientane ikkje berre til Ålesund, men kanskje til Molde, eller St. Olav i Trondheim for å få den hjelpa dei treng? Sør om fylkesgrensa er vel ikkje eingong ein tanke?

Tenkjer helseforetaket at pasientane i framtida skal få hjelp i heimkommunen? Ja takk, det hadde vore fint det. Svært fint. Men har kommunane kapasiteten – og kompetansen? Det stiller eg meg svært tvilande til, sjølv om eg veit kor engasjerte og dyktige tilsette vi har i helse- og omsorgstenesta. Denne pasientgruppa treng spesialistar, nemleg legar som har spesialkompetanse for å behandle eldre, som etter eit langt arbeidsliv opplever endringar som kan vere vanskeleg å ta inn over seg, og som kan gjere at ein går inn i ein depresjon.

Vanylven er den kommunen i landet som i 2040 vil ha størst andel eldre, sett i høve kor mange unge vi har som kan bidra med varme hender. Vi har allereie i dag den lengste vegen når våre eldre treng spesialisthjelp. Skal ein vente at våre skal reise enda lenger når dei treng meir enn poliklinisk behandling? Eg meiner det er grunn til å vere bekymra, til å seie frå. Eg meinar vi må tilby fagkompetanse til ein god far eller ei kjær tante, som opplever fysisk eller psykisk svikt etter å ha bidrege med livet sitt og helsa si gjennom eit langt arbeidsliv, med å oppdra neste generasjon, med å bygge landet, og med å skape verdiar i lokalsamfunnet.

Vi takkar for at kompetanse frå sjukehusa kjem innom kommunen kvar 6. veke for å gje poliklinisk hjelp, men gløym ikkje dei andre dagane som også er vanskelege. Legg vekt på behovet for medisinkunnskap, spesialkompetanse for behandling av eldre, og tenk på kor lange avstandar vi har i fylket vårt, og kor lite tilrettelagt det er for den som ikkje sjølv køyrer bil. Og ikkje minst; gje våre eldre den respekt og verdigheit dei fortener.