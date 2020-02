«Det er bedre for miljøet å bevare villaksen enn laksebaroner og deres planteetende burfisk»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Steinar Hammersvik.

Lakseoppdrett og miljøkriminalitet

Vi har den siste tiden merket en gradvis endring i forståelsen hva lakseoppdretterne bedriver. Det har vært oppløftende å se at Miljødirektoratet har hatt mot og stoppet lakseoppdrettsanlegget ved Husevåg for å bevare blomkålkorallene i området. Hendelsen er et meget sjeldent eksempel på at natur og miljø går foran kapital. Denne saken setter spørsmålstegn ved hvor grundige miljøvurderinger som historisk har vært utført i forbindelse med tildeling av konsesjoner og lokaliteter. I dette tilfellet var det verken Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet eller Miljødirektoratet som satte spørsmålstegn ved lokaliteten ved Husevåg. Æren for dette tilfaller dykker og undervannsfotograf Erling Svensen. Det var hans varsko om en flott forekomst av blomkålkoraller som stoppet fremtidig oppdrett i området.

Harald Nesvik, avtroppet fiskeri - og havbruksminister (Frp), overrasket stort med uttalelsen om at oppdrettsnæringa driver med miljøkriminalitet. Han viste da til 289000 rømte laks i 2019 og tenkte nok bare på det som skjer i våre hjemlige biotoper. Tar man med hele skandalen fra regnskogen i Amazonas til fersk laks levert med fly til Kina, blir bildet mer komplett.

Undersøkelser av genmaterialet hos laks i norske elver viser at 70 % er oppdrettslaks eller en blanding av oppdrettslaks og villaks. Dersom kun 30 % av fisken i elvene er villfisk, ja da er arvesølvet vårt snart utryddet. Hvem kan vi skylde på? Mange har skyld i dette. Grådige oppdrettere som har annektert og mer eller mindre ødelagt fjordene våre og tatt fra folk flest allemannsretten med tillatelse fra norske grådige myndigheter. Det var en gang en fiskeri- og havbruksminister som bestemte at lakseoppdrett skulle bli den nye oljen! Volumet skulle femdobles! Han er nå borte fra arenaen.

Titanic kunne ikke synke men gjorde det likevel. Mange "synkefrie" skip etter henne har gått samme veien. Det er derfor ingen grunn for å satse på nåværende, eller forbedring av nåværende teknologi med åpne merder. Som "synkefrie skip", vil de fortsette å havarere. De forurenser og ødelegger miljøet og vil også i fremtiden forårsake rømninger. Svaret er enkelt og greit at villaksen må ha fritt leide og slippe lus og sykdom på sine vandringer ut og inn av fjordene våre. Konsekvensen blir at merdene må ut av lakseførende fjorder. Det er bedre for miljøet å bevare villaksen enn laksebaroner og deres planteetende burfisk.

Som botsgang bør oppdretterne produsere mange millioner yngel av villaks som settes ut i truede vassdrag og sørge for å redde villaksstammene fra Finnmark og sørover langs hele kysten. Oppdretterne må gjøres ansvarlige for konsekvensene av hva de driver med.

Havforskningsinstituttet vil fjerne 60 oppdrettsanlegg på Vestlandet. Disse ligger i Hardanger/Hordaland området. Årsaken er høy dødsrate i merdene på grunn av lus og smitte av sykdom. Under henvisning til hendelsene ved Husevåg, er det grunn til å tvile på om Fiskeridirektoratet, Havforskningsdirektoratet og Miljødirektoratet historisk har gjort gode nok miljøundersøkelser i forbindelse med tildeling av konsesjoner og lokaliteter.

Det skrives og snakkes mye om konsekvensutredning om oljeboring i Lofoten-Vesterålen- Senja, men jeg hører aldri noe fra velmenende miljøforkjempere om behovet for en konsekvensutredning i forbindelse med lakseoppdrett. Er det slik at torsken skal beskyttes og at det er greit at lakseoppdretterne yter gode bidrag til å utrydde villaksen og andre marine dyre- og plantearter langs hele vår lange kyst?

Senterpartiet sitter sentralt i mange kystkommuner. Dersom en sulten ulv sikrer seg en deilig lammesteik en gang i blant, skrikes det høyt om behovet for drap av ulv. Jeg har ikke observert at Trygve Slagsvold Vedum og andre i Senterpartiet er like høyrøstet når den planteetende tam-laksen er i ferd med å utrydde villaksen langs hele Norges kyst.

Robek(ken), som sildrer inn i enkelte kommunebudsjett, er en miljøfarlig sak. Sultne ressursfattige småkommuner, uten kunnskap om utvikling av næringsliv, er et lett bytte for næringslivsfolk som vil tilegne seg billige naturressurser. Vi kan nevne vindmøller og oppdrett. Oppbyggelsesmøter i formannskapet er greit, men sørg for å få skiftelige garantier fra den fremmøtte emissæren og ikke bare løfter. Sultne politikere er som marulker. De glefser etter det første og beste agnet som blir hengt foran nesa deres og de forstår vel ikke konsekvensen av sine egne vedtak.