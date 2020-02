Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ingri Føleide:

Skram skole – 100 år og verneverdig

Takk til Laila Schult som satte fingeren på hva som holder på å skje med gamle ærverdige Skram skole. En vekker for alle oss som har og har hatt et forhold til skolen og stedet vi bor på.

Litt personlig historikk: Vi var åtte søsken og alle gikk vi våre sju år i folkeskolen på Skram. Det blir mange år til sammen og vi må nok ta på oss en del skyld for eventuell slitasje på skolen.

Mine fire brødre og vi fire søstrene var vel heller ikke de som gikk stillest i gangene, men lærdommen fikk vi med oss, men dessverre var det kun et fåtall av oss som fikk noe særlig videre skolegang etter det.

Jeg begynte i første klasse høsten 1937 og var ferdig i 1944. Krigen kom våren 1940 og skolen vår blei en eller annen gang okkupert av tyskerne og elever og lærere ble «spredt til alle kanter». Jeg for min del gikk en vinter på todelt folkeskole i Mauseidvåg på Møre der jeg bodde hos ei tante.

Læreren vår på Skram het Anders Langve og var fra Innvik. Han fungerte også som skolestyrer og sløydlærer. Han hadde blant annet snekra alle tavlene og katetrene på skolen. De første lærerne kom til en ny og flott skole, men der mye av innholdet manglet så det var nok opp til den enkelte og skape ett innhold både på den ene og den andre måten.

Langve med kona Andrina (også lærer) og datter Brit bodde i tredje etasje der også tyskerne bodde etter at de ankom. Etter krigen ble det oppdaget at der var to fengselsceller på loftet. Om de noen gang var i bruk, vet jeg ikke.

I kjelleren på skolen var «folkebadet». Ikke mange hus i Måløy hadde innlagt bad eller varmt vann, derfor var det en stor fornøyelse å kunne gå på det offentlige badet en gang iblant. Men det kostet penger, og det var ikke hver uke man kunne koste på seg en slik luksus, så badestampen i hjemmet ble fremdeles brukt. På Skram kunne man få enten karbad eller dusj, eller begge deler ettersom hvor mye økonomien tillot det.

På et senere tidspunkt ble kjelleren gjort om til vaktmesterleilighet. Vaktmesterne eller «pedellene» som vi kalte de het Elias og Bina i min tid. Senere kom Laura og Fredrik Melsether.

Jammen var de fremsynt de som bygget skolen som også tenkte på et folkebad. Svømmebasseng var ikke tema på den tiden. Vi hadde jo sjøen, kaiene og fjæra i umiddelbart nærhet, og der lærte vi oss de ferdigheter vi trengte på det området.

Da skolen var 80 år for 20 år sia, var det en dag «åpen skole» og vi var mange som den dagen vandra rundt i klasserommene, og fikk riktig kjenne på det «som engang var». Jeg for min del var imponert over hvor lyst og lett og velholdt det var. Utrolig etter så mange år. I ett klasserom var det datautstyr og i mitt gamle klasserom var der til og med gitt plass til en sofakrok. Spesielt merka jeg meg de solide trappene med det flotte gelenderet av smijern og nydelig treverk. Flott å skli på for den som turte.

Ja, det er bare «å bøye seg i hatten» for dem som sto for byggingen av Skram skole og for andre bygg som blei bygget i Måløy i 1920-åra. Kan nevne Losjen IOGT 1915-16, kirka i Måløy 1907, Skram skole 1920, Turnhallen 1921, bedehuset 1923 og Heradsheim 1915.

Alle disse byggene er spesielle og er med på å sette sitt preg på stedet, samtidig som de vitner om folk som med mindre ressurser enn i dag likevel satset på ei framtid for seg og sine etterkommere. Uansett. Økonomien er alltid et stort aber, men uten ei fortid har vi heller ingen fremtid. Jeg vil anbefale at skolen blir restaurert med varsom hånd. Fjern de stygge platene på fasaden og få fram den opprinnelige muren. Behold en god del av interiøret og dermed den gode atmosfæren innendørs, så barna som skal gå der også får føle at det er noe som heter fortid og som alle vi som lever i dag har store fordeler av.

For noen år siden var jeg i Stratford on Avon i England, der vi blant annet besøkte skolen som den store dikteren William Shakespeare (1564–1616) hadde gått på. Den var da 400 år og fremdeles i bruk og var en stor turistattraksjon.

Nå vet ikke jeg om Skram skole har fostra noe i nærheten av en Shakespeare, men som en gammel elev og måløypatriot, ber jeg om at politikerne i nye Kinn kommune tar inn over seg historien og finner en god løsning for bevaring og bruk av gamle Skram skole, og som Laila Schult også nevner i sitt innlegg, bygge nytt på arealer som ligger rundt skolen. For eksempel der svømmebassenget er nå og dette blir overflødig når forhåpentlig ett nytt basseng kommer i sentrum.