«Nei, NHO – naturen skal ikke ofres»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, Nyonga Rugumayo Amundsen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og Jon Anders Stavang, styremedlem i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Naturvernforbundet reagerer kraftig på NHO-direktør Ole Erik Almlids uttalelse om at vi «må tåle naturinngrep for å løse klimautfordringene». Klimakrisa forsterkes når vi ødelegger naturen. Almlid burde samle sine medlemsbedrifter i en storstilt dugnad for energisparing, fremfor å rope ut for en unødvendig rasering av norsk natur.

Klima- og naturkrisen er over oss, og norsk næringsliv leter etter gode miljøtiltak for å kunne fremstå som klimavennlige. Da forventer vi at direktøren for landets største arbeidsgiverorganisasjon snakker om faktiske klimatiltak, ikke om å ofre naturverdier. Å redusere bruken av fossil energi er den viktigste måten å få ned norske klimagassutslipp på. Det forutsetter en politisk vilje til kraftig satsing på energieffektivisering, nedgang i transportbehovet og utfasing av petroleumsindustrien. Et fossilfritt Norge i 2040 er mulig uten så mye mer kraft enn vi allerede har, dersom tiltak for energieffektivisering og redusert forbruk tas på alvor. Naturvernforbundet krever at Norge umiddelbart starter arbeidet for å bli et fossilfritt samfunn i 2040, og at dette skjer uten massiv ødeleggelse av naturen.

FNs naturpanel kom i fjor med en alarmerende rapport om dramatisk ødeleggelse av natur og økosystemer som truer vårt eget livsgrunnlag. Stadig nye naturområder ødelegges, asfalteres, dreneres, bygges ut og forurenses, og det ødelegger naturens evne til å rense luft og vann og produsere mat. Ødelagte økosystemer og tap av artsmangfold forverrer klimatrusselen. I en slik krisesituasjon er det utrolig å lese at NHO-direktørens uttalelser om at vi må ofre natur for å beskytte arbeidsplasser og klima.

Å bygge ned verdifull natur for å produsere fornybar energi er ikke et godt klimatiltak. Våre fjell, skoger og kystområder tåler ikke den enorme utbyggingen som Almlid tar til orde for. I våre kyst og fjellområder vi fortsatt natur som er intakt og lite forstyrret av industri og bebyggelse. Men det er få slike områder igjen i Norge. Og globalt advarer FNs klimapanel (IPCC) om at over 70 prosent av verdens isfrie landarealer allerede er påvirket av menneskelige aktiviteter, og den resterende andelen krymper raskt.

Vi har flere eksempler på planlagte naturødeleggelser: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt tillatelse til å bygge fem store vindkraftverk midt i viktige fugletrekk i Sogn og Fjordane. Det viser hvor galt det kan gå når det ikke tas naturhensyn. Om vindkraftanleggene som er planlagt i Bremangerlandet, Guleslettene, Okla, Lutelandet og Hennøy blir bygd, vil det ramme store deler av fugletrekket langs kysten. Det kan få alvorlige konsekvenser for fuglebestander som allerede er i nedgang. Millioner av fugler trekker mellom sør og nord hvert år, og det blir stadig vanskeligere for dem å navigere på grunn av menneskers inngrep. Det er galskap å plassere vindkraftverk midt i trekkleia deres.

Konsesjonene er gitt til tross for god kunnskap om hvordan vindkraften vil ramme fuglelivet. På Guleslettene er byggingen i full gang. Arbeidene foregår i den østlige delen av området, mens den vestlige fortsatt er uberørt i påvente av undersøkelser av fugletrekket. Siden forundersøkelsene nå er godkjent av NVE har utbygger begynt å bygge vei inn i dette området. Det er i alt planlagt 47 store vindturbiner med tilhørende veinett, kraftlinjer og annen infrastruktur.

Forundersøkelsene viser at det går et massivt fugletrekk gjennom området. Likevel har ikke NVE tatt hensyn til konsekvensene vindturbinene vil få for fuglene. NVE har heller ikke pålagt utbyggeren endringer i lokalisering, antall eller drift av vindturbinene i trekkperiodene. NVE begrunner vedtaket med at fugletrekket foregår i hele området, og at den vestlige delen av planområdet ikke skiller seg ut. Vi er sterkt kritiske til hvordan kunnskap om store miljøkonsekvenser blir ignorert av NVE. Vi har påklaget denne saken og bedt om full stans i arbeidet. Det eneste riktige er å trekke tilbake konsesjonene som er gitt til disse fem vindkraftverkene. Vi kan ikke godta at vindkraften skal rasere natur, fugleliv og friluftsområder på denne måten.

Nei, NHO, det er ikke på denne måten vi skal redde klimaet. Det skal vi gjøre ved utfasing av fossil energi og en storsatsning på enøk, slik at vi får mer ut av den energien vi allerede ha bygd ut. Når har NHO tenkt å gå til roten av klimaproblemet? Nemlig det faktum at norske olje- og gasspumper går for fullt i en tid hvor vi trenger dramatiske kutt i utslippene av klimagasser. Elefanten i rommet er vel snart så synlig at også NHO kan få øye på den.