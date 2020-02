«Det som i virkeligheten var fake news er, og var, alle de ufullstendige «fakta» som ja-siden brukte i en skitten kamp for å få presset gjennom viljen sin»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg, styreleder i Nei til Kinn.

Ærlig talt...

Torsdag 6. februar satte Firdaposten inn støtet for å vise hvilken side de har tatt i saken om reversering av Kinn. Hele tre sider om saken hadde de fått plass til. Der stod den ene etter den andre frem som offer for hets og fortalte om at Nei Til Kinn (NTK) var fæle greier. Derfra kommer det bare oppgulp, fake news og negativitet. Her fikk man se flere år gamle sms-er som var skrevet i affekt, og bedt om unnskyldning for, på trykk med fullt navn på avsender. For ordens skyld har vi tilgang til skjermdumper som viser Teigens «gode tone» inne på NTK. Vi har dermed ikke noe behov for å fronte dette i media på en avisforside slik andre har.

Er det slik at å være positiv bare gjelder dersom en er enig? Er det slik at om en bare ikke setter fingeren på mangel på demokratiske mangler, så er man positiv? Kinn kommune kom til som et resultat av et demokratisk overgrep mot folket i Vågsøy. I føringer fra staten stod det at folket skulle spørres før sammenslåing. Det ble ikke avholdt folkeavstemming, men bestemt at man skulle foreta en spørreundersøkelse blant en del av folket. Resultatet der viste klart at folket var i mot denne sammenslåingen. Men likevel jobbet man videre med planene. Fort skulle det gå, slik at ingen skjønte hva som skjedde. Alle har fått med seg hva som så skjedde. Etter press fra NTK og underskriftslister ble det til slutt en folkeavstemning, der man sågar fra ja-siden la vekt på å ta med alle helt ned til 16 år. Nå skulle de få lære litt om demokratiske prosesser. Og lære det fikk de! De fikk lære at det ikke har noen betydning. Om over 60 prosent stemmer imot og bare 30 prosent stemmer for, så driter man i resultatet dersom man ikke får det resultatet en ønsket. Folk hadde ikke tatt til seg og brukt informasjonen på riktig måte argumenterte Morten Hagen med.

Det snakkes om hets inne på NTK. Jeg har sett flere tilfeller av dette der, og på andre sider som omhandler andre kampsaker. Folk føler seg totalt overkjørt av behandlingen og er ikke nødvendigvis åpne for å høre mer om drømmer og visjoner. NTK har vært den eneste kanalen for kritisk syn på alle de flotte glansbildene som ble lagt frem av både prosjektrådmannen og ja-siden. Når vi bare ble Kinn skulle alt bli så flott. Om man bare fikk lagt sammen Vågsøy og Floras tomme lommebøker, skulle vi få en flott og velfylt Kinn-lommebok. Fikk vi dette? Er det så lett å bedre økonomien i to blakke kommuner? For ikke lenge siden kom bl.a. ordfører og Edvard Iversen på banen og klaget på mangel på gulrøtter, og om gulrøtter som slett ikke smakte så godt som de var lovet. Imens står Hagen og gjentar sitt mantra «Tenk positivt slik som alle som er enige med Høyre». Rådmannen står frem i Kommunal Rapport og sier at Kinn ikke kan klare seg.

Da blir det ille å kalle alt fra NTK for fake news. Det som i virkeligheten var fake news er, og var, alle de ufullstendige «fakta» som ja-siden brukte i en skitten kamp for å få presset gjennom viljen sin. En ser jo allerede nå at mange av de opplysningene som NTK, ved bl.a. nettopp Eimhjellen ikke bare ofte er riktige, men også at tallene ofte er enda verre. Å stå i møtet på Raudeberg som prosjektrådmann og fortelle om alle millionene Kinn skulle få, uten å snakke om de enorme ekstrakostnadene som ville følge med, er drøyt.

Hvorfor gjentar jeg dette? Jo, for å vise hvorfor folk er sinte og opprørte. Her føler folket seg ført bak lyset av politikere som i folks oppfatning av demokratiske spilleregler har gjort det motsatte av det som man forventet. Å angripe folk på person er alle enige om at man skal la være, men å påpeke at noen har utført sine oppgaver på en helt, for dem, horribel måte, må en tåle å høre dersom en velger å gå imot folket sitt. Vi er blitt kinnesere, men vil ikke derfor godta samme behandling som de ekte «kinneserne», at folk ikke skal få si sin mening.

Ordfører Teigen kritiserer at det er kommunestyrerepresentater i Kinn som deltar i diskusjoner inne på NTK. Med dette prøves det å sette munnkurv på oss dette gjelder. Jeg tror jeg snakker for alle oss det gjelder, når jeg sier at vi kommer ikke til å bry oss om hva du mener om NTK og hvem som deltar i diskusjoner der. Vi bor i et fritt land, heldigvis. Denne kampen er ikke over. Bare etter oppslagene i Firdaposten har vi fått flere titalls nye medlemmer.

Dere kan gjerne ta på dere offer-rollen alle sammen, slik det så ut i Firdaposten, og håpe på at folk skal forstå hvilke smerter dere har blitt påført i opphetede diskusjoner. At noen ikke lenger blir invitert over av naboen gjør dem ikke til et offer, men er mer et resultat av egne handlinger. Om folk reagerer med kommentarer så er det akkurat det samme. Det ligger i vår natur å si fra når vi føler oss overkjørt. På samme måte som det ligger til de flestes natur å ikke overkjøre andre.

De virkelige ofrene her er befolkningen som ikke ble hørt på i det hele tatt, fordi noen få personer mente de viste så mye bedre enn alle andre.

Hets er aldri greit! Man skal ikke gå på person, men sak. Men at det kan renne over for noen etter slik behandling kan man forstå, selv om en ikke skal godta det. Hvorvidt løsningen er å gjøre seg til offer kan diskuteres, men noen har i alle fall prøvd den løsningen nå. Så får vi se om dette roer diskusjonene på NTK, over kafébordene eller hjemme i stuene til folk.

Min idé til løsning, som var å spørre folket og følge rådet, og dermed unngå dette bråket, ville en ikke prøve i alle fall.