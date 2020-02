«Har Kinn kommune og Firdaposten kjørt seg fast?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jostein Eimhjellen, Svelgen.

Morten Andreas Hagen og andre politikarar har fått spørsmål frå Firdaposten om hets og sjikane. Morten viser då til ei privat tekstmelding som eg sendte han 14. juni 2018.

Eg er einig i at meldinga ikkje var så fin, men eg synest ting blir trekt litt ut av sin samanheng når ei enkel sms-melding blir publisert i media over halvtanna år seinare. Det høyrer ellers med til historia at eg i etterkant har beklaga meldinga i telefonsamtale med Morten Hagen og invitert han til å stoppe i Svelgen for ein kopp kaffi, slik at vi kan diskutere det vi er grunnleggande ueinige om.

Den 11. juni 2018 var det folkeavstemming om Kinn kommune i Vågsøy .

Dette var ei avstemming som Vågsøy Høgre og Morten Hagen hadde stemt ja til.

Morten Hagen hadde også stemt ja til «tilsynelatande» å utvide den demokratiske prosessen i Vågsøy ved å vedta at 16-åringane skulle trekkast inn i denne turbulente saka og få delta. Politikarane frå ja- og nei-sida gjekk før avstemminga på skulebesøk og informerte ungdommen om fordelar og bakdelar med Kinn kommune. I etterkant har det også blitt hevda frå Rolf Bjarne Sund at det gjekk med 350.000 kommunale kroner til det han sjølv sa var ein reklamekampanje før avstemminga, medan Rolf Domstein frå Vågsøy Høgre, som då satt i fellesnemda, hadde utrykt klart og tydeleg at det var rein og faktisk informasjon innbyggarane trengte. Han sa også at om det vart nei i avstemminga så måtte ein søkje om reversering av Kinn kommune. Den faktiske informasjonen som Rolf etterlyste kom det lite av. I staden fekk innbyggarane og ungdommen som skulle stemme for første gang rikeleg med reklamevideoar servert i sosiale medium, med bodskap om etablering av Kinn kommune.

Før avstemminga informerte Bjarne Jensen, som var leigd inn frå Nei til Kinn-stiftinga, med sin fakta og meiningsversjon til eit folkemøte, samtidig som rådmann Terje Heggheim kom til same møte med si oppfatning av realitetar. Vi ser no i etterkant kven som snakka med kunnskap og hadde rett. Det var ikkje Terje Heggheim. Bjarne Jensen utarbeidde ein rapport om Kinn kommune, og fann som kjent ikkje eitt einaste rasjonelt argument for denne samanslåinga. Bjarne Jensen har tidlegare vore rådmann i Bergen og Kristiansand, samtidig som han er professor i økonomi. Mogleg Firdaposten burde skrive litt om rapporten til Jensen?

I folkeavstemminga i Vågsøy vart det eit stort nei-fleirtal i avstemminga. Eg var ein av mange som var særdeles skuffa då Morten Andres Hagen og fleirtalet i Vågsøy Høgre stemte imot å lytte til svaret frå innbyggarane. Det var ein kraftig temperatur i saka, då eg sendte Morten Hagen den private meldinga 14. juni. Meldinga må også sjåast i samanheng med dialogen eg hadde hatt med Morten Hagen i anledning saka.

Ap veteran Martin Kolberg sa i eit TV-intervju om spørsmål rundt kommunesamanslåing og folkeavstemming: «Om ein først har stemt for å halde folkeavstemming så kan eg ikkje sjå for meg den kommunepolitikaren som i etterkant skulle meine at svaret ikkje gjaldt likevel» Det ville være heilt forkasteleg og uakseptabelt, meinte han. Eg er 100 prosent eining med Martin Kolberg. Eit ekstra moment er det faktum at ein her i tillegg hadde stemt for at 16-åringar skulle få stemmerett. I utgangspunktet skulle ein då tru at Morten Hagen, og dei som stemte for dette, var særdeles opptekne av å styrke ein demokratisk prosess, men då blir det ekstra underleg at svaret ikkje skulle bety noko?

Eg meiner personleg at ein i denne prosessen har brote aksepterte normer for etisk og demokratisk oppførsel. At Morten Hagen i tillegg er polititenestemann, meiner eg burde tale for at han er rollemodell og ombod, og slik sett burde ta eit utvida ansvar.

Kva tankar skal ungdom som veks opp få om demokratisk styring, når dei blir invitert med på avstemming, og svaret ikkje betyr noe? Hadde det vore mine barn som fekk oppleve noko slikt, så hadde eg reagert med stor skuffelse og irritasjon.

Eg meiner vi er på ein farleg veg når samfunnet aksepterer slike prosesser, og ein prøver å normalisere dette. Her har også media ei viktig rolle for å balansere informasjon.

I denne saka kan ein konstatere at politikarar som Morten Hagen ikkje respekterte fleirtalet av innbyggarar eller ungdommen si meining, men sjølv forventar å bli behandla med respekt.

Eg har dei siste dagar fått fleire meldingar og telefonar frå innbyggjarar i Flora som seier at dei ikkje tør å gå i media med sine meiningar om Kinn kommune og prosessen. Når vi ser Firdaposten sitt personangrep på meg, så er dette forståeleg. Då eg fekk telefon frå Svend Arne Vee med spørsmålet om den tekstmeldinga frå meg til Morten, datert 14. juni 2018, så stilte eg meg undrande til om dette verkeleg var noko å skrive om i avisa?

Forstår heller ikkje at ei avgrensa Nei til Kinn Facebook-side skal vere så problematisk for drifta av Kinn kommune. Det handlar om ytringsfridom og meiningsytringar.

Det håper eg Firdaposten med ansvarleg redaktør Svend Arne Vee respekterer og forstår.