«NRK skal framleis vere tett på folk i Sogn og Fjordane»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Dyveke Buanes, distriktsredaktør NRK Vestland og Terje Gilleshammer, redaksjonssjef fordjuping og samarbeid NRK Vestland, og er eit svar på leiarartikkelen som stod i Fjordenes Tidende 7. februar.

Vi i NRK Vestland ynskjer verkeleg å leve opp til forventningane som redaktøren i Fjordenes Tidende har til oss. I leiaren fredag 7. februar minte han oss på at vi må syte for ei god dekning av Sogn og Fjordane sjølv om NRK Vestland no er eit nytt stort distriktskontor.

Og det ansvaret ynskjer vi å ta! Vi veit at distriktssendingane i NRK har vore viktige for folk i Sogn og Fjordane. Det har vi sett på lyttartala, men også på dei kraftige reaksjonane då NRK kutta sendetida til distriktssendingane på TV i 2017. Dette engasjementet set vi stor pris på, og vi skal gjere vårt beste for å leve opp til forventninga til publikum om at NRK Vestland framleis skal vere til stades i heile Vestland.

Difor er det kjekt å presisere at det skal vere radiosendingar frå både Førde og Bergen. På radio skal vi vere nær kvardagen til folk flest. Difor kan folk også framover vakne til Stian Sjursen Takle, temperaturar og meldingar om katten på Bryggja, det siste frå vindkraftfolkemøtet i Kalvåg eller livsgleda til akande ungar i Stryn.

Vi kjem til å ha fleire samsendingar frå Førde og Bergen. Den viktigaste grunnen er at det blir god radio når vi får redaksjonane i Førde og Bergen til å samarbeide slik at vi kan kome oss ut til folk i heile Vestland.

Men i kvardagen vil det vere røysta til Stian Sjursen Takle frå Lavikdalen, Solveig Svarstad frå Bremanger og Erlend Blaalid Oldeide frå Raudeberg som kjem ut av radioen din på DAB-kanalen NRK P1 Sogn og Fjordane.

På TV kjem det til å vere same tal saker frå Sogn og Fjordane som vi har hatt hatt tidlegare. NRK i Sogn og Fjordane og Hordaland har samarbeidd om Vestlandsrevyen i nesten tre tiår. Sendinga vart utvida frå 1.januar, så det er meir innhald frå Sogn og Fjordane no enn i 2018.

På nett har vi slått saman nettsidene våre til ei felles nettside. Den fyrste veka har vi hatt like mange saker frå Sogn og Fjordane som Hordaland, og det er også målet framover. Men talet kan variere frå dag til dag. Dessutan vil saker frå heile Vestland bli[TG1] meir interessante for heile det nye fylket, sidan prioriteringar i Sunnhordland no direkte kan påvirke prioriteringar i Stad i større grad enn tidlegare.

Vi i NRK veit at folk forventar at vi dekker Vestland frå Ervik til Etne, og vi veit vi får høyre det viss folk blir skuffa over manglande dekning av ei sak i Måløy eller Stryn. Dei tilbakemeldingane fekk vi då kontora heitte NRK Sogn og Fjordane og NRK Hordaland. Vi set pris på ærlege tilbakemeldingar også framover.

Distriktsredaktøren i NRK Vestland har kontorstad i Bergen og heiter Dyveke Buanes. Men tre av seks i den nye leiargruppa i NRK Vestland sit i Førde. Vi skal i felleskap ta dette distriktskontoret inn i framtida, og vi skal gjere vårt for å vere viktige for publikum i heile Vestland i mange år framover. Vi skal ha journalistar på Nordfjordeid, i Førde, Sogndal, Bergen, Odda og på Stord som brenn for å fortelje historiene frå sitt område.