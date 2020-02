«Skram skole , kva no?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Nils Myklebust.

Rådmannen og kommunalsjef for oppvekst har først sagt at Skram skole er farleg for elevane å vere på, for så å avkrefte dette i Fjordenes Tidende slik kommunalsjef for skule seier i intervjuet på fredag.

Då er det grunn til å reise nokre spørsmål: kva er rett?

Rådmannen nærmast skremte vitet av formannskapet sine medlemmar i siste formannskap, der han sa at han såg det ikkje forsvarleg å fortsette undervisninga der frå hausten 2020 av. Noko som førte til at formannskapet endra på eit samrøystes vedtak frå oppvekst- og kulturutvalet.

Fekk formannskapet feilaktige opplysningar?

No må kommunalsjef Jåvold svare på nokre spørsmål.

Ved nedlegginga av Holvik skule der elevane vart overførte til Skram, så var det stilt spørsmål om nettopp denne problematikken. Folkehelse, branntilsyn og arbeidstilsyn.

Dette er ikkje meir enn 2-3 år sidan. Dei kritiske røystene kunne berre ta det med ro, Skram skole tilfredsstilte alle krav.

Kva har no endra seg i denne korte tida etterpå?

Var beslutningsgrunnlaget feil då, eller er det feil no?

Det einaste som kan vere relevant er om heisen let seg reparere. Her skal eg vere varsam med å dra nokon konklusjon, men spesielt truverdig er det ikkje.

Dei andre tinga burde vere kjent frå før eller har her kome nye reglar?

I denne samanheng med å flytte elevane ut av Skram skole, har det vore vurdert for eksempel å flytte ungdomsskulen tilbake til Tennebø og så bruke ungdomskulen som barneskule?

Etter mitt syn så bør ein i størst mogeleg grad nytte seg av at dei små barna kan gå til skule og ikkje verte sende med buss over brua i all slags vêr.

Lukke til.