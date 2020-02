Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Roald og Greta Skram:

Min kone Greta, født Larsen, og jeg, Roald Skram, er på samme alder som Ingri Føleide, og vi er veldig glade for at hun har ytret seg så positivt og fornuftig om Skram skole i Fjordenes Tidende. Og vi synes også at Laila Schult sitt innlegg i Fjordenes Tidende om skolen var veldig fint.

Vi har de samme opplevelsene og følelsene for skolen som Ingri Føleide, og vi kan skrive under på hvert ord hun gir uttrykk for.

Når det gjelder lærere, så hadde både jeg og Greta frøken Overvold i småskolen. Hun pleide på slutten av siste time å lese fra en bok som hette «Kjell rømmer». Det var det kjekkeste vi visste når hun leste fra denne boka. Og det lærte oss begge å bli glad i bøker og å vise interesse for lesning.

I storskolen fikk Greta Cora Vistnes Dahl som lærer, og jeg fikk Ola Myklebust, som var infanterikaptein. Han lærte oss å marsjere i skolegården, mens vi sang «takk, takk, pass på takten den er mer enn halve makten». Han lærte oss også polonese og var et fenomen til å drille oss i hoderegning. Han var en meget flink lærer.

Når det gjelder selve skolebygget, så føler vi at Skram skoles gamlebygg er et kulturbygg. Det er 100 år i år. Og etter vår mening er det bygget bevaringsverdig.

Da vi besøkte Måløy sammen med barna i oppveksten, og det var minst tre ganger i året, så så vi alltid fasaden på Skram skole når vi kom kjørende over Måløybrua. Bygget var et landemerke for oss.

Vi ønsker derfor, på samme måte som Ingri Føleide uttrykte i sitt innlegg, at politikerne må ta godt vare på dette bygget og utføre renoveringen av Skram skole med nennsom hånd. Og vi er enige med Laila Schult i at nybyggingen må skje på området utenfor selve hovedbygningen som skole.

Jeg og Greta er veldig glade for at noen stod opp for skolen, og talte for at Skram skole skal bli vedlikeholdt på en skikkelig måte.

Vi må ikke la dagens planleggere ødelegge det våre framsynte forfedre har bygget opp.