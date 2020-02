«Folk med høgare utdanning har ikkje eit større behov for barnehagetilbod enn fagarbeidarar og ufaglærde»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Oldeide, Raudt.

Raudt er einig med Ola Teigen

BT og fleire andre aviser har sist veke skrive om at mange distriktskommunar får mindre i statlege overføringar til barnehage pga låg utdanningsgrad. Mange har reagert på dette. Raudt er heilt einig med ordførar Ola Teigen i at dette skaper auka klasseskiljer. Det er eit av mange døme på det vi i Raudt kallar Forskjells-Norge. Kampen mot dei auka forskjellane er ei hovudsak for Raudt. Barnehagetilbodet skal ikkje vere regulert av utdanningsnivået i den einskilde kommune. Og det at folk med høgare utdanning har eit større behov for barnehagetilbod enn fagarbeidarar og ufaglærde, er ikkje anna enn uttrykk for elitetenking og ovanfrå og ned-haldning.

Og så er det eit paradoks at det jo nettopp er våre ungdommar frå distrikta som må reise inn til storbyane for å utdanne seg, som er med og dreg opp utdanningsnivået der, og senkar det i heimkommunane sine. Når den statlege sentraliseringspolitikken fører til at offentlege arbeidsplassar i distrikta vert lagt ned, så er det vanskeleg å få dei same ungdommane (og andre med høgare utdanning) til å kome tilbake.

Dette vilkåret om utdanningsgrad må fjernast ved neste revidering av det statlege overføringssystemet. Vi for vår del har kontakta Bjørnar Moxnes om dette og vonar alle parti trykker på sine parti sentralt for å få dette endra. Det er dog eit tankekors at ordninga vart innført under den raudgrøne regjeringa til Stoltenberg