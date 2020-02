Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Finn Eikrem, Svelgen:

Kinn og politikerhets

Som Kinn-motstander og dermed imot sentralisering og kommunesammenslåing, og ikke medlem på Facebook, men leser av Firdaposten den 7/2, da politikerhets fikk svært så stor plass i avisen. Kinn-debatten i mediene ligner nå mer på en utveksling av store, dyre kapitalkrevende prosjekt, slik som nytt rådhus som også Høyre i Vågsøy mener blir for dyrt. Og i lokalavisene blir slike prosjekter slått stort opp, dermed blir det skapt forhåpninger blant folk og kommuneansatte.

Så viser det seg at man kun har engasjert arkitekt og at økonomien til dette ikke er sikret. I snart to år har Ja til Kinn foret media med prosjekter som ikke er godt nok underbygget fordi økonomien ikke følger prosjektene fram til en ferdigstillelse.

Det virker som at slike store kapitalkrevende bygg kun blir brukt som et argument for at sammenslåing til Kinn var det eneste riktige valg. Som Kinn-motstander er ikke meningen å kritisere Florø per i dag, det er mye i Florø som er bra. Kinn-ledelsen forsøker bare å skape ett inntrykk av at situasjonen totalt sett er bra, og at langt der fremme i horisonten ligger det en ideell kommune. Da den samlede lånegjelden er cirka 3 milliard og rentene per år vil bli cirka 70 million vil dette være svært hemmende på Kinns handlefrihet i mange år fremover.

Nei til Kinn har nå snart i to år, med innlegg i lokalavisene, tatt opp at Kinn kommune ikke er levedyktig fordi den er skapt uten samfunnsviten og utdanning. Nei til Kinn tar nå i bruk Facebook som sitt talerør uten å ha politisk støtte eller ressurser, uttaler de nå mer eller mindre hardt for å få fram sitt syn om sammenslåing til Kinn.

Da Morten Hagen, Høyre, i Vågsøy frivillig gikk med på å bli intervjuet av lokalavisen om politikerhetsing i Kinn skapte han også åpning for at det i ettertid ville bli motargumenter imot den situasjonen han selv har vært frontfigur for, dannelsen av Kinn kommune. Han virker litt sytende og tåredryppende for sin egen person, fordi han opplever politikerhets. Han ringer hjem til Jostein Eimhjellen og ber om at han må være snill og ikke «tagge» han i media, han prøver seg dermed med en egendefinert frifinnelse. Han innfører derved en «lokalpolitisk» munnkurv på en demokratisk rett alle har, nemlig talefriheten.

Å gi «Nei til Kinn» årsaken til at ja-siden ikke kommer seg videre med sine planer og derved «står på stedet hvil» er en tåpelig beskyldning som må være uttalt i panikk over egen situasjon. Kinn per i dag skulle etter rett hatt en brukbar økonomi og tilgang til resultatgivende gode tiltak for sine bebyggere. Da «Ja til Kinn» nå innrømmer at dette har stoppet opp fordi noen innlegg i lokalavisen og debatter er årsaken til situasjonen som nå preger Kinn. Å legge skylden for at politikerhets er et resultat som per i dag er årsaken til at Kinn-politikere blir hetset på «Nei til Kinn» sine innlegg i media, tyder på at denne håpløse og lite underbyggede sammenslåingen snart vil møte en virkelighet som mange har forsøkt å markere i media.

Så hvordan kan synspunktene fra «nei-siden» være en så viktig årsak til at «ja-siden» er i krise. Da det er «Ja-siden» som sitter på alle pengene, og også kommunale ordninger som skal komme innbyggerne til del, er også ansvaret for kommunens økonomi og handlefrihet politikkerlenes ansvar. «Nei til Kinn» har ikke tilgang til økonomien i kommunen, da politikerhets er noe som politikerne selv skaper.

Ta for eksempel Anders Ola Sunnarvik fra Ap som ikke har opplevd politikerhets på alle sin 20 år i lokalpolitikken. Han uttaler at grunnen til dette er at han har lyttet til hva folk mener og ønsker i sin kommune, og forsøkt å bringe dette inn i kommunestyret. Dette er, og kan være, løsningen på all politikerhetsen som ja-sidens politikere nå føler er så veldig urettferdig. Så prøv for ettertiden med Aps Sunnarvik-modell. Da kan også dere være folkevalgte med rett utgangspunkt, uten å bli hetset.