Dette leserinnlegget er skrevet av personalet ved Skram skole, plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet og Fagforbundet og verneombud:

Nå er det vår tur

Vi har vært tålmodige lenge, men nå må vi bruke stemmen vår til å si fra.

Vi ønsker at noe blir gjort.

Vi ønsker at avgjørelser blir tatt.

Vi er klar i vår tale.

Vi ønsker at skolen vår blir prioritert.

Vi ønsker at det blir lagt en klar plan på hva som skal skje og når.

Vi ønsker en skole som er sentrumsnær.

Vi ønsker og forventer å være midlertidig på modulskolen.

Vi ønsker å komme tilbake til Måløy, til en skole som er fremtidsrettet.

Vi trenger en skole som er sikker for elevene våre, for barna i kommunen vår. En skole som er brannsikker med godkjent varsling og rømningsveier. Vi trenger en skole hvor elevene trygt kan ferdes på uteområdet. Et uteområde hvor det er fritt for trafikk i friminuttene, fritt for tungtransport med varelevering.

Vi trenger en skole som er tilrettelagt for læring. En skole hvor vi har tilstrekkelig med rom og grupperom til våre 250 elever, slik at vi kan tilpasse undervisningen, gjennomføre gruppedeling og tverrfaglig arbeid. Dette er noe vi er pålagt etter den nye læreplanen, som trer i kraft august 2020. Dette er krav som blir utfordrende for skoleeier å innfri.

Vi trenger en skole med et uteområde der elevene kan utfolde seg fysisk og utvikle seg motorisk. Et uteområde der det er tilrettelagt for variert aktivitet, hvor elevene kan holde seg aktive og har muligheten til å utfordre seg selv. Et uteområde som de kan benytte seg av på fritiden, slik at Skram skole kan bli en samlingsplass for de yngre, som det en gang var.

Vi trenger en skole med et godt inneklima, med god ventilasjon, tak og vegger uten mugg og lekkasjer. En skole hvor elever og voksne ikke blir syke av å være. Vi finner skjeggkre i kjøkkenskap og bestikkskuffer, der redskap til matlaging blir oppbevart og de dukker stadig opp på klasserom og kontorareal.

Vi trenger en skole hvor vi kan ha møter, elevsamtaler, tilpasset opplæring og spesialundervisning på andre steder enn i kalde trapper og blant våte, skitne uteklær i garderobene. Elevene blir svært synlige for alle rundt og det er vårt ansvar å ivareta elevenes personvern.

Vi trenger en skole hvor det er tilrettelagt og godkjent for universell utforming. Vi trenger en heis som fungerer, slik at samtlige skal kunne føle seg ivaretatt.

Vi trenger en skole som har gode arbeidsforhold for ansatte. Vi trenger et felles bygg for å være samlet som kollegaer. Dagens situasjon der vi må dele oss mellom tre bygg er uholdbar. Vi må være tilgjengelige for hverandre, ha tilgang på undervisningsmateriell og ressurser i nærheten av undervisningsrom. Dette er noe vi bruker lang tid på å frakte fra etasje til etasje og mellom byggene.

Vi som ansatte trenger å ha kontorplasser som er godkjent og tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljøloven, angående areal, ventilasjon og lysforhold. Helse, miljø og sikkerhet må stå i fokus! Vi som ansatte kan ikke godta å ha arbeidsrom på et lager og i en gang. Dette er rom som aldri har vært godkjent, men som blir brukt på dispensasjon.

Dette er hverdagen på Skram skole. Dette er forholdene og utfordringene som møter barn og voksne. Hva vil det koste om vi blir her? Hva vil det koste å utbedre Skram skole slik at den kan bli brukt i påvente av en avgjørelse? Hva vil bli prioritert? Når vil det skje? Kan alt dette utbedres samtidig som elevene går på skolen? Hvordan skal dette organiseres og gjennomføres?

Skram skole er godkjent for undervisning til 2023. Det går tydelig fram av rapporten at det er mange ting som må utbedres og at det er store mangler. Dette underbygger påstanden om at en må komme i gang med nybygg/renovering så fort som mulig. I 2023 blir skolen stengt om ikke noe skjer. Hva rekker skoleeier innen 2023? Om en ikke kommer i gang med arbeidet i løpet av neste skoleår, er det da fare for at vi står uten godkjent skolebygg i 2023?

Skram skole skal fortsatt være en skole med et positivt arbeidsmiljø og god trivsel for alle, jfr. Elevundersøkelsen. Personalet stiller seg bak Rådmannens vurdering av skoleanlegget og flytting til modulskolen fra skoleåret 2020/2021. Endelig ble personalet tatt på alvor i tilbakemeldinger på uholdbare arbeidsforhold. Vi ønsker at Skram skole skal være et godt og trygt sted for læring og arbeid.

Vi krever at det blir tatt en snarlig avgjørelse, både på kort og lang sikt. Så lenge ingen avgjørelse blir tatt og alt står på vent, registrerer vi forfall både bygningsmessig og ved uteområdet. Hvor lenge skal vi vente? Vi stiller oss bak utsagn fra Rådmannen og flere politikere, om at nå er det virkelig Skram skole sin tur.