Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Inger Strand Kvalheim, på vegner av Kinn Arbeidarparti:

Barnetrygd og berekning av sosialstønad

Kinn Arbeidarparti er opptekne av å jamne ut sosiale skilnader og har programfesta at vi ønsker at barnetrygda ikkje skal telje med som inntekt ved utrekning av sosiale stønadar. Vi gjekk til val på at gode helse-, omsorgs- og velferdstenester til alle innbyggarane i kommunen, frå dei yngste til dei eldste, skal vere eit offentleg ansvar, og det står vi for. Det er viktig for oss at alle barn kan få delta på fritidsaktivitetar og ha råd til å for eksempel gå i bursdagsselskap sjølv om foreldra har lite pengar.

Difor spurte vi om dette med barnetrygda, som Kinn Raudt har sendt inn ein interpellasjon om til kommunestyret, allereie 15. januar. I dette møtet i helse- og velferdsutvalet, der også Kinn Raudt var til stades, fekk utvalet munnleg stadfesting på at Flora sin vedtekne praksis om å ikkje la barnetrygda telje som inntekt ved berekning av sosialstønad er vidareført i Kinn. No har Kinn Arbeidarparti for sikkerheits skuld fått dette stadfesta på nytt, skriftleg, av leiaren for NAV Kinn, og er glade for å kunngjere at praksis i Kinn kommune er at barnetrygd skal haldast utanfor når ein ser på inntekt ved berekning av sosialstønad. Barn skal ikkje bli straffa ved at barnetrygda blir rekna som inntekt dersom dei vaksne har hamna i ein vanskeleg økonomisk situasjon.