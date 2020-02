«Sitkagrana fanger meir CO2 enn andre tre»

Meninger

Dette lesarinnnlegget er skrive av Halvor L. Brosvik, leiar i Vestland Skognæringsforum.

Alle scenarier frå FNs klimapanel (IPCC) som avgrenser den menneskeskapte oppvarminga til 1,5 grader, forutset bruk av tiltak som fjerner karbon fra atmosfæren. Påskoging og bruk av bioenergi, med karbonfangst og lagring i trekonstruksjonar er dei karbonfangsttiltaka som er best utgreidde av FNs klimapanel. Eg er derfor samd med utvalet i Høgre og Sandra Bruflot som ønskjer å auke CO2-opptaket i Noreg med sitkagran.

Sitkagrana er eit fantastisk treslag. Ho tåler godt vind, ho tåler salt og er svært hurtigvoksande. Med ein dokumentert høgare vekst på 40-80 prosent bidreg sitka til ein større karbonfangst enn tradisjonell norsk gran, og det blir meir tømmer ut av kvar stokk. Kvalitetane til sitkagrana er også ettertrakta. Dei lange og seige fibrane gjer ho svært sterk, og utanfor Skandinavia vert ho brukt som konstruksjonsvirke i bygg.

Derfor er eg for å plante og hogge sitkagran der det vert gjort for å drive eit aktivt skogbruk, og der det ikkje er fare for unormal spreiing. På små øysamfunn er dette ofte ikkje tilfellet. Der vart ho planta som verneskog, og ho spreier seg på kystlynghei når ho ikkje har konkurranse frå anna vegetasjon. Spreiing av sitkagran på øyer skuldast først og fremst mangel på konkurrerande artar og klimatiske tilhøve som mykje vind, ikkje eigenskapar hos sitka slik mange hevdar.

Eg vart derfor positivt overraska over at Høgre no vil ta debatten om sitka på eit faktabasert grunnlag, slik utvalet i Høgre med Sandra Bruflot i spissen kjem med framlegg om. Eg har derfor ei klar forventning om at dei andre politiske partia føl opp invitasjonen frå Bruflot om å tenke på korleis skogen best kan settast i stand til å gjere eit bidrag for klimaet. I tråd med anbefalingar frå Miljødirektoratet voner eg derfor vi kan legge til rette for at skogbrukarar får plante sitkagran der ho er godt eigna for skogproduksjon, men ikkje i konkurranse med kystlynghei og som leplanting.

Vi snakkar om å plante Sitkagran på langt under 10 prosent av det totale skogarealet, ikkje ei nedbygging av trua områder. Skogvernet og miljøomsyn tek i vare det biologiske mangfaldet i Noreg, men der det skal plantast skog for å produsere, må volum, klima og økt CO2-opptak vere teljande.