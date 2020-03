Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ingunn Frøyen, medlem av oppvekst- og kulturutvalet i Kinn.

Det er Skram sin tur

Det vert sagt og skrive mykje om Skram skole i desse dagar. Det meste er negativt, noko reinaste svartmalinga. Det er nesten vanskeleg å forstå at det dreier seg om den same skulen som for to år sidan vart erklært fullt i stand til å ta i mot elevane frå Holvik skule utan større kostnader. Det vart hevda både frå rektor og kommuneadministrasjonen den gongen.

Det er brei semje om at omfattande utbetring må til ved Skram skole, enten ved nybygg eller totalrenovasjon. Alle skjønar også at det ikkje kan drivast skole på Skram i byggeperioden. I denne situasjonen kan det verke som flisespikkeri å krangle om tidspunktet for flytting av elevar og lærarar frå dei eksisterande skulebygningane. Modulskulen det skal flyttast til er nesten innflyttingsklar, og i alle fall lærarane er heilt flytteklare. Kva er det då å mase om?

Kjernepunktet er om ein skal krevje at det ligg føre ein framdriftsplan for utbygginga av Skram før elevane vert flytta eller ikkje.

Av omsyn til elevane bør den mellombelse ordninga med skulegang i Skavøypollen vere så kort som råd. Det er fare for at ei flytting no, utan verken plan eller pengar, kan komme til å bli langvarig. Mellom anna fordi:

- Utbygginga er ikkje finansiert.

Kinn kommune er i ein svært vanskeleg økonomisk situasjon. Det vart i haust vedteke ein investeringsplan som aukar kommunen si lånegjeld med omlag 400 millionar om den vert gjennomført. Det er openbert at dei 36 millionar som er sett av til Skram i inneverande økonomiplan er heilt utilstrekkeleg. Det er berre ved å omprioritere, dvs. ta bort noko av det som er vedteke i investeringsplanen, at det kan skaffast tilstrekkelege midlar til utbygginga ved Skram. Om ein ikkje får gjort det ved budsjettrevisjonen i juni, er eg redd toget går. Andre planlagde prosjekt vert sette i gang, og det kan ta mange år før det blir pengar til Skram skole.

- Nødvendig planarbeid har ikkje starta opp

Det som ligg føre er ein teknisk rapport frå Nordplan, inkludert den mykje omtalte branntekniske vurderinga. Det er i alle fall frå administrasjonen si side ytra ynskje om å vurdere Skram skule både i høve til ny skulebruksplan for Kinn og ny sentrumsplan for Måløy. Kva betyr det? At lokaliseringa, ja, kanskje sjølve eksistensen til Skram skule vert sett i spel? Kva er elles grunnen til at desse planane skal ha forrang?

Det må kunne lagast ein sentrumsplan med utgangspunkt i at eit så vesentleg element som ein barneskule ligg fast. Den eksisterande skulebruksplanen for Vågsøy er frå 2018, og må kunne leggast til grunn ved vidare planlegging av utbygging ved Skram. Ein må ikkje ein gong sette døra på glytt for omkamp om skulestrukturen i denne delen av Kinn kommune. Vi skal ha dei skulane vi har, og Skram skole bør ligge der han ligg.

Om ein ser utbygginga ved Skram i ein litt vidare tidshorisont, kva som tener skulen og lokalsamfunna våre på lenger sikt, er eg ikkje i tvil om at det er no ein må presse på for å få fortgang i saka. Det gjer ein best ved at OK-utvalet sitt framlegg får fleirtal i kommunestyret.