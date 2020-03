«Vi ønskjer å verte møtt med klokskap, dialog og anerkjenning for våre tungt grunngjevne argument»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Wenche Hovlid Sortvik, Innbyggjarinitiativet mot vindmøller på Stad» og «Stad Landskap»

Deltakar - eller tilskodar?

Ei erkjenning har tvunge seg fram gjennom den siste tid: det finst store verdimotsetjingar i folket gjeldande synspunkt på klima og natur!

Vi kjempar for å ta vare på fjellet på Stadhalvøya. Og vi veit kva verdiar som står på spel; Eit særeige landskap av nasjonal verdi. Eit INON område med ei rekkje raudlista artar både blant plantar og dyr. Trekkrute – og overvintringsområde for fugl i hopetal. Natur av stor kulturhistorisk og verneverdig tyding. Vi kjempar mot ei utbygging der energivinsten ikkje vil vege opp for raseringa av unike naturverdiar og eit ikonisk landskap.

Med vantru må ein registrere at ikke alle deler dette verdigrunnlaget i kampen. At politikarar, næringstoppar og sentrale myndighetsorgan ikkje har gehør for våre verdisynspunkt. Vindkraftmotstandarar vert omtalt som egoistar; «navlebeskuande» og korttenkte, som prioriterer utsikt framfor kloden vår (Skit i verden. Leve Norge. Det er det de står for, DN, 06.10.19). At vi ikkje toler å sjå ein vindturbin, og at vi øydelegg i «det grøne skiftet» (Klimadebatten trenger mer kraft, BT, 26.02.20). Motstanden vert generalisert som konspirasjonsteoriar som florerer på lukka facebookgrupper (VG, 15.02). Vi får høyre at vi er klimafornektarar, populistar, irrasjonelle, og utan evne til å ta imot fakta (Vindkraftmotstandens populistiske røtter, Nordlys, 09.03.2019). Kort sagt: enkle folk som ikkje har forstått bodskapen om klimaendringane, og som ikkje evner å ta imot oppfordringane frå FNs klimarapport.

Kva seier eigentleg slike utsagn, framsett av framståande politikarar og næringsleiarar, om synet på vanlege menneske, deira synspunkt og verdigrunnlag?

Filosofi handlar mellom anna om vår måte å forhalde oss til verda, røyndomen og kvarandre. Filosofiske dilemma utspelar seg mellom oss vanlege folk i kvardagen; gjennom vår måte å kommunisere på, i relasjon til kvarandre, og til «makta». I 1957 skreiv Hans Skjervheim eit essay som kom til å prege tida; «Deltakar og tilskodar» er eit stykke filosofi som kan tenkjast med inn i meir enn positivismestriden kring vitskapleg tilnærming. Skal vi fylgje Skjervheim sin tankar, kan vi menneske opptre i to ulike roller i vår samhandling med andre. Vi kan vere deltakarar, der vi vel å ta stilling til det subjektive innhaldet i tankane til det andre menneske formidlar. Eller vi kan vere tilskodarar, og sjå på andre menneske distansert som objekt. Då forklarar vi frå utsida kvifor andre handlar og ytrar seg som dei gjer, utan å forhalde oss til deira oppleving og forståing av røyndomen.

Å ta andre menneske på alvor, handlar om å ta deira meiningar opp til ettertanke og diskusjon. Det er å vere deltakar. Å vere tilskodar, og å gjere den andre til ein ting – eit objekt tillagt ei særskilt meining, er i fygje Skjervheim å gå til åtak på den andre sin fridom. Ein måte å skaffe seg herredøme over den andre. Å ikkje anerkjenne andre som subjekt, og ta deira meiningar på alvor, er både eit etisk problem, og vil føre til feilaktig tolking av andre sin bodskap.

Kva kan dette tyde i kampen vår?

Jau. Når motstanden vår vert objektivert og stempla som å handle om klimafornekting, anerkjennast ikkje forståing for vårt perspektiv; at det handlar om å ta vare på natur og landskapsverdiar av unik tyding. Når sentrale aktørar presenterer prosjekt som klimavenleg vindkraftutbygging i audeliggande områder, vert det ikkje erkjent at desse områda faktisk er bu og nærområda til menneske, og at det vedrører deira liv, velferd og oppleving av livskvalitet. Når det talast om vindkraftas lønsemd, teiast det om grunnen; at øydelegging av urørt natur ikkje er sett ein prislapp på. Når det talast om mangel på mot til å gjennomføre det grøne skiftet, ignorerast vår viten om vekksprengte naturverdiar erstatta med oppstillingsplassar, breie vegar og stein-deponi. Når historia vert gjort om til å handle om mangel på omsyn til å redde kloden, fordreiast vår sanning om industrianlegg midt i trekk-ruter for fugl, og naturlege økosystem for plantar og dyr. Når det talast om mangel på evne til å forstå klimakrisa, vendast historia bort frå kunnskapen om at vi har både ei klima – og ei naturmangfaldkrise. Verknadane frå klimaendringane kan ikkje dempast utan intakt natur (FN Naturpanel, 05.19).

Det er makt i å ignorere andre menneske sine meiningar og opplevingar. Å setje andre menneske i bås, grunna synspunkt som ikkje harmonerer med eigne, er ein måte å skrive dei ut av si eiga historie.

Vi ynskjer å møte deltakarar - ikkje tilskodarar i høve våre verdisynspunkt i kampen om Stadtfjellet. Å verte møtt med klokskap, dialog og anerkjenning for våre tungt grunngjevne argument. Å bli høyrt på at konsesjonen til Okla vindkraftverk er gitt på feil kunnskapsgrunnlag.

Å ofre naturen på Stadlandet vil framstå som ein skamplett i ein feilslått klima og energipolitikk i framtida!