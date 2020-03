Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Morten A. Hagen, gruppeleder i Kinn Høyre

Med opprettelsen av Kinn kommune havnet kommunen i to regioner, Nordfjord og Sunnfjord. Dette gir oss en unik mulighet til å samle de to regionene til en felles satsing på å utvikle vår del av Vestland. Her må alle kommunene i både Nordfjord og Sunnfjord se muligheten. Enkelt kommuner i Nordfjord og i Sunnfjord har startet samtaler om felles regionråd og Kinn må være med. Et felles regionråd med en tydelig stemme inn mot både fylket og staten vil ha større gjennomslagskraft for våre saker.

Kinn Høyre ønsker en sterk region i nordre del av Vestland som kan være en aktiv part i utvikling av Vestland. Da må vi stå sammen. Kinn Høyre gikk til valg på at vi ville jobbe godt sammen med alle våre nabokommuner. I dag ser vi dessverre at enkelte ordførere krangler istedenfor å samarbeide. Vi både håper og forventer at også vår ordfører er interessert i et bredt samarbeid for å sikre utvikling i Kinn. Kinn kommune har dessverre ikke vært representert på viktige arenaer, som f.eks. Nordfjordrådet, når uttaler ble laget og har derfor ikke kunnet hatt innflytelse på hva regionen skal jobbe med. Det er med på å bremse utviklingen vi kunne hatt. Kinn må bidra aktivt og det innebærer å være til stede.

Regionrådene har en viktig funksjon for å samle flest mulig til felles satsing. Det er ikke alltid vi er enige, men historien har vist at der vi står sammen lykkes vi og der vi ikke blir enige taper vi alle sammen. Vi skylder både innbyggere og næringsliv å gjøre et forsøk på å samle Nordfjord og Sunnfjord til felles satsing.