«Underhald deg sjølv, lukke til og pust med magen»

Dette lesarinnlegget er skrive av Ariel Lillestøl, som har vakse opp på Nordfjordeid.

No er det eit virus som er livstruande for våre eldre og sjuke i verda. Kanskje det ikkje er so farleg trur du, å ta ein liten fest med venner eller ein kaffikopp her og der med naboane. Dalai Lama sa; «viss du trur du er for liten til å gjere ein forskjell, prøv å sov med ein mygg».



No har du moglegheit til å bli betre kjend med deg sjølv, lese boka du fekk til jul eller organisere roteskuffa. Kanskje du kan gå i gjennom klesskapet og finne nokon plagg du kan gje til Fretex? Gjer dei tinga du har utsett eller sett på vent, fordi du ikkje har hatt tid eller prioritert det. Kor lenge sidan er det golvet under sofaen vart vaska sist? Internett gir deg uendeleg moglegheit til kunnskap, nyttig eller unyttig. Ser du forskjell på ein gut- eller jentepingvin? Nei? Flest pingvinar gjer heller ikkje det. For å sitere ein av mine favorittforfattarar Jane Austen: «Ah! Det er ingenting som å vere heime for ekte komfort».



Det har kome ein del nye sesongar av kule seriar på netflix også, tenn nokre stearinlys med kjærasten og gjer Erna stolt. Ifølgje ein artikkel i Daily Mail gjev det og ein annan fordel, nemleg betre immunforsvar! Er du ein som likar å vere ute så slepp du nok å tenke på 1-meteravstandsregelen, både i skogen og fjellet.



Eg forstår frykta folk kjenner på da dette ikkje er kvardags, men hjelper vi ikkje dei som treng oss no, kven skal da hjelpe oss når vi treng det? So lenge du ikkje har symptom er det ingenting som stoppar deg og hunden å ta ein luftetur, og tenk kor godt hunden din har det no når han slepp å vere aleine? Lag deg ei Spotify-liste eller organiser dei du allereie har, lær deg pusteteknikkar og yoga positurar. Lær deg å seie takk for maten med Donald Duck-stemme. «Never be bored, and you will never be boring». trur eg Marilyn Monroe sa, la nysgjerrigheita og fantasien din gå fri.



Å halde kontakten med kvarandre i 2020 er ikkje vanskeleg, bruk ressursane du har både i familie og venner viss du føler deg einsam eller du berre vil «prate skit». Søk opp «home workout1»" på YouTube. og set på favorittsongane dine som får dansefoten til å sprelle. Ingenting kan stoppe deg i å synge med heller.



Underhald deg sjølv, lukke til og pust med magen