– Takk for ditt bidrag så langt, og så ber eg om at vi alle må stå i dette ei stund til

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ola Teigen, ordførar i Kinn kommune.

Denne veka har vi hatt beredskapsmøter kvar einaste dag i Kinn kommune. Kriseberedskap er eigentleg ordet, men vi venter med ordet krise til vi har behov for å bruke nettopp det ordet. For vi må førebu oss på at det kan bli verre framover.

Første veka med unntakstilstand har vore travel for kommunen. Vi har måtte handle ut i frå pressekonferanser frå statsministeren og gjennomføre endringar i skulane og barnehagane som vi strengt tatt ikkje var førebudde på. Likevel, mandag morgon fekk elevane undervisning digitalt. Det er ganske fantastisk å sjå kor fort skulane har snudd seg rundt. Men sjølv om vi har funne gode måtar å gjennomføre heimeundervisning på veit eg at mange lærarar har eit stort arbeidspress. Nokre av historiene eg har fått høyre frå deira kvardag fekk meg til å utbryte på førre beredskapsmøte: «– Eg er glad eg berre er ordførar og ikkje lærar».

Innan helse så er heldigvis ikkje arbeidspresset like høgt no. Men dette vil nok endre seg. Kinn kommune har så langt ikkje registrert smitte, men dette kjem nok mest av at vi berre testar helsepersonell. Det er grunn til å tru at vi har smitte også hjå oss, men førebels legg det ikkje beslag på helsevesenet vårt. Får vi alvorleg sjuke derimot er vi godt rusta. Vi har rigga ekstra senger både i Måløy og Florø og, hold fast, over 80 frivillige har meldt seg som frivillige med helsefagkompetanse om det røyner på! Folk stiller opp både som enkeltpersonar og gjennom frivillige lag og organisasjonar. Dette er flott og det rører ved oss og det er samfunnet vårt på sitt aller beste!

Kommunen har jobba stort sett med det kortsiktige denne veka. Men eg opplever ein kommuneorganisasjon som alltid har det langsiktige med seg. Tiltaka og vedtaka vi gjer no skal stå seg i lengda. Vi har alltid med oss at nokre gongar vil vi sjå at vi gjer feil, men eg må rose rådmannen og hans stab: så langt er både mine kollegaer og eg svært nøgde med jobben som er gjort. Vi ser at 2 månader gamle Kinn kommune i ein krisesituasjon fungerer særs godt.

Frå sundag av går karantenetida ut for dei som har vore utanfor fylket. Er du sjuk skal du likevel vere heime. Hovudgrunnen til at karantena er over handlar om at det no er sirkulerande smitte i det gamle Sogn og Fjordane. Framover er det viktig at alle vi som er friske gjer det vi kan for å fortsatt vere friske. Det vil dei eldste og dei med nedsett immunforsvar tene mest på. Kvar og ein av oss kan gjere ein forskjell. Dei gode vanene og haldningane vi har lagt oss til siste veka må vi ta med oss vidare. Dei kan redde liv.

Førre veke starta med ein eksplosjon i innboksen. Epost, meldingar, telefonar kom i eit tempo som var vanskeleg å handtere. Ikkje alle fekk svar, men alt har blitt lese. Utover i veka roa det seg. Folk hadde fått med seg det store bildet og detaljane i karantener og smitteråd blei også forstått. Det meste av møter framover er blitt avlyst, men etter kvart ser eg at nye kjem til i form av videomøter. Men avlyste møter er ikkje berre av det vonde. Vi skal handtere ein akutt situasjon, men vi må også etter kvart sjå framover. Torsdag skal vi holde kommunestyremøte på video. Dette vert ein ny situasjon, men vi har testa litt med formannskapet denne veka. Sjølv om eg i dag ser at det kan bli vanskeleg å gjennomføre kommunestyremøter med mange saker, så er vi avhengige av å gjere politiske vedtak.

Framover vil mykje endre seg. Vi får stillstand og arbeidsløyse. Dette vil bety at kommunen kanskje må gjere andre prioriteringar enn vi tenkte. Sette i gong investeringsprosjekt kan bli viktig for å halde oppe sysselsettinga. Stat og fylke tenker det same. Vi må jobbe tettare med næringslivet for å sikre arbeidsplassar og aktivitet. Kinn kommune har mykje kompetanse og ressursar for nettopp dette arbeidet. Og der er vi allereie i gong. No skal vi nytte kapasiteten til den nye kommuneorganisasjonen på best mogleg måte framover.

Vekene framover kan bli lange og tøffe. Vi vil få fleire sjuke og det vil krevje det beste av oss. Innsatsen og dugnaden de alle har vist har vore avgjerande for at vi har lukkast. Framover er vi fortsatt avhengig av innsatsen din for fellesskapet. Det vil etterkvart røyne meir på enn det har gjort så langt. Men gjer alle sitt beste så kjem vi frå dette med minst mogleg smerte. Første veka har gjort meg trygg på at vi klarer å mobilisere det som må til.

Takk for ditt bidrag så langt og så ber eg om at vi alle må stå i dette ei stund til.