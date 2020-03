«Vi skal være klare for å ta med Norge på tur»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening og Dag Terje K. Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening.

Korona-krisen setter oss alle på store prøver. For oss i Den Norske Turistforening er dette blant de mest alvorlige situasjonene vi har stått i siden foreningen ble stiftet for 152 år siden. Vår første prioritet nå er å bidra for fullt i arbeidet med å begrense smitte. Det finnes ingen viktigere og mer meningsfull dugnad enn det. Derfor har vi avlyst alle våre turer, kurs og arrangementer, i første omgang fram til 1. mai. Vi har stengt ned hyttene våre, og oppfordrer alle til å holde seg hjemme og legge turene til nærområdet.

Korona-krisen rammer DNT ulikt. Noen av våre 57 medlemsforeninger vil tåle en lengre pause i aktivitetene enn andre. For DNT Oslo og omegn er situasjonen akutt. Lokalforeningen vår i Oslo er den største i DNT-familien, og eier halvparten av de 44 betjente hyttene våre. Nå er de viktigste inntektskildene borte. Det er dramatisk, både for DNT Oslo og omegn og for hele organisasjonen. Vi jobber iherdig med å finne løsninger internt i DNT som kan avhjelpe situasjonen.

Inntil vi kan ta opp igjen alle aktivitetene våre, ønsker vi å bidra til at enda flere går på tur i nærmiljøet sitt. Friheten man kan oppleve i naturen blir enda viktigere i en periode hvor vi alle skal leve med begrensninger. Vi oppfordrer alle til å bruke oss i DNT og vår digitale turportal UT.no til å finne sine nærturer. Når vi nå ikke kan reise langt for å leve friluftslivet, kan vi oppdage nye turperler der vi bor. Det vil også bidra til å spre trafikken i skog, mark og fjell, og dermed begrense smittefaren.

Vi vil også ta initiativ til et samarbeid med myndighetene om hvordan vi nå kan legge til rette for turopplevelser og frisk luft for alle.

Det er avgjørende at den nære naturen nå oppleves som trygg for alle.

Det er en tid for alt. Selv i en periode hvor alvoret er stort og bekymringene er mange, skal vi huske at det kommer en tid etter dette. Vi skal tilbake til de sosiale fellesskapene og til aktivitetene som gir livet innhold. Og målet vårt er at DNT-familien skal være klar for å ta med Norge på tur når hverdagen er tilbake.

Vi opplever at mange som er glade i DNT nå tar kontakt for å spørre hvordan de kan hjelpe. Det setter vi enormt pris på. Vår oppfordring er helt klar: Bli medlem! Det aller viktigste for DNT og andre frivillige organisasjoner er at gamle og nye medlemmer fortsetter å støtte opp om arbeidet vårt. Da skal vi stå klare til å gi naturopplevelser for livet på den andre siden av denne krisen!