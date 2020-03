«Tusen takk! Dette er solidaritet i praksis»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av leder Kjell-Gunnar Tennebø på vegne av Måløy Musikklag.

Det er en merkelig situasjon vi står oppe i nå. Samfunnet er på mange måter satt på vent i forhold til koronautbruddet og alle tiltakene som er satt i verk i forbindelse med dette. Dugnadsbegrepet har fått et nytt innhold og ord som solidaritet og frivillighet får en større mening. I slike tider ser man absolutt verdien av å bo i et trygt lokalsamfunn der man stiller opp for hverandre og hjelper til så godt man kan på ulike områder.

Denne gjennomgående positive innstillingen har også vi i Måløy Musikklag erfart. Lørdag 14. mars skulle den tradisjonelle Dansegallaen gå av stabelen, et forrykende show som skulle underholde nærmere 400 feststemte gjester. Showet krever mye planlegging og mange arbeidstimer var lagt ned i forkant av arrangementet. I tillegg til oss i Måløy Musikklag var både band, solister og dansere engasjert, og til sammen skulle rundt 50 personer i sving på scenen for å underholde vårt publikum. Lokaler var leid, lyd- og lys var bestilt, mat og drikkevarer var på vei og scenen var tilnærmet ferdig. Vi hadde et veldig godt billettsalg og var utsolgt hele ti dager før arrangementet. Alt lå til rette for tidenes dansegalla. Slik skulle det ikke gå.

Onsdag 11. mars kom beskjeden om at arrangementet ikke kunne gjennomføres på grunn av smitterisikoen i forbindelse med koronautbruddet. Styret hadde gjennomført en risikovurdering dagen før og var allerede innstilt på at arrangementet måtte avlyses, så da den endelige avgjørelsen fra kommunen kom, stilte vi oss selvsagt 100% bak denne.

Vi innså fort at en avlysning så tett opp i selve arrangementet ville få en del økonomiske konsekvenser for oss. Selv om vi har hatt et veldig godt samarbeid med alle leverandørene og de har strukket seg langt i forhold til retur av varer og tjenester for å minimere tapet vårt, sitter vi likevel igjen med utgifter i forhold til arrangementet på rundt 60 000,-. Dette, i tillegg til tapte inntekter på nærmere 100 000,-, vil selvsagt ha konsekvenser for økonomien i korpset vårt.

Vi vet alle at tiden vi er inne i skaper økonomisk utrygghet for mange, både bedrifter og privatpersoner. Da er det ekstra gledelig at vi som korps mottar støtteerklæringer og økonomiske bidrag fra ulike kanter. I en situasjon der vi opplevde røde tall og økonomiske utfordringer og styret jobbet iherdig med å finne gode løsninger, tikket det inn med meldinger om at sponsorer ville opprettholde sin støtte. Etter hvert kom det også meldinger fra privatpersoner som hadde kjøpt billett som ikke ønsket å få refundert sine utgifter. De ville støtte musikklaget i den vanskelige situasjonen vi hadde havnet i. Dette er rett og slett rørende, dette er solidaritet i praksis!

Vi i Måløy Musikklag er utrolig takknemlige for den støtten vi nå har opplevd. Dere aner ikke hvor mye det betyr for oss å ha slike støttespillere rundt oss. Vi tar det som et tegn på at dere setter pris på det arbeidet vi gjør i lokalsamfunnet og lover dere at vi skal komme sterkt tilbake med nye show og musikalske opplevelser når bare situasjonen nå normaliserer seg.

Vi ønsker med dette å rette en stor takk til våre trofaste sponsorer og vårt engasjerte og flotte publikum som stiller opp for oss i denne spesielle situasjonen. Tusen hjertelig takk!