«Kan koronakrisa snu utviklinga?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Aage Kvendseth.

Det skjer så mykje om dagen, ja kvar dag i desse tider både her og der på planeten. Kvar time vert omlag 225.000 menneske fødde, meir enn 82 millionar kvart år. Vi må ta i bruk stadig nye område av planeten for å brødfø dei 7- 8 milliardar menneske vi no er. Forskarar seier vi overforbukar ressursane på jorda. Vi kan gjerne seie vi forbrukar dei, tek dei frå framtidige generasjonar ved stadig å rasere naturområde for å produsere meir mat, utvinne meir ressursar etc. FN-rapportane dei siste åra syner at vi øydelegg livsgrunnlaget for alt levande stadig meir. Dette gjeld og dyr og insekt. Naturtapa er enormt store.

Regnskogshogsten t.d. Brasil er eit ofte omtala døme. Noreg har pøsa milliardar av kroner inn for å hjelpe til å verne dette eineståande skogsområdet som tek opp mykje CO2 frå lufta. Det er viktig å redde mangfaldet desse skogane inneheld. Men eg veit ikkje kor arge vi kan vere på Brasil for det dei gjer, siden Noreg er ein av dei største CO2-utsleppsansvarlege landa i verda gjennom vår olje - og gassproduksjon. Oljen vår vert jo forbrukt rundt om i verda. Vi leitar no og etter stadig meir fossilenergi å forbrenne, ja, til og med opp mot iskanten. Vårt CO2-fotavtrykk er difor blant dei største i verda, noko det ikkje er lett å akseptere for mange av oss. Og mykje vil ha meir..

No tek koronapandemien mange menneskeliv, stadig fleire diverre. Vi vart som nasjon så å seie teken på senga: Vi har dei siste åra bygd ned Folkehelseinstituttet, vi har ingen store kriselager, vi stoler meir og meir på at vi kan importere alt, vi lytta ikkje til WHO som lenge har sagt alle land må bu seg på ein pandemi. Det er og viktig å tenke på at WHO seier at berre klimaendringane tek 150.000 menneskeliv kvart år no, samt at millionar av menneske dør av luftureining rundt om i delar av verda. Covid-19 vil og ta svært mange liv.

Vi veit og at dei fleste virus vi møter, kjem frå dyr, ville og tamme. Virusa har mykje «makt» over oss, og vi har lite å stille opp i møte med dei vanlegvis. Når områda for ville dyr og fuglar stadig vert mindre, og stadig fleire svoltne menneske må ha mat, står ikkje minst og ville dyr for hogg. Vi veit no at virus vi aldri har møtt (og ikkje skulle møte), difor lett kan komme inn i menneska og skape alvorleg sjukdom. Vi vil difor truleg oppleve nye pandemier så lenge vi turar fram som vi gjer. Kanskje vil vi innsjå at vi er til for naturen, ikkje at naturen er til for oss, vi som lever i det geologar og forskarar no ofte kallar mennesket sin tidsalder, Antroposcene, sidan stadig fleire artar dør ut på grunn av at vi endrar jorda si overflate.

Vi er no ein stad inne i koronapandemien. Med tid og stunder, sosialitet, empati og samarbeid, kjem vi oss gjennom den, dei fleste av oss i vår del av verda. «Noreg er eit land i verda», som Lars Korvall så treffande sa i si tid. Difor må vi og ha eit globalt blikk, syne solidaritet i praksis med dei svakaste på planeten sjølv i slike tider som no. Av og til, i kommentarfelta i alle fall, ser det som somme ser ut til å tru at Noreg er verda vi treng å bry oss om, sjølv om vi ikkje kan eksistere utan å vere ein positiv del av heile verda. Grenser stoppar ikkje dei fleste utfordingar homo sapiens skaper og står overfor både no og i dei hundre tusen åra som sikkert kjem. Dugnadsånda vi ser i dag, lovar godt for framtida.

Eg er ikkje i karantene, men kjenner meg som ein av dei eldre i verda ikkje trygg, sjølv om eg har ein ekstra rull toalettpapir.. og prøver å følgje styresmaktene sine råd til punkt og prikke.

Klimautfordingane og naturtapa i verda – som Noreg er ein del av – derimot gjer meg redd.. om ikkje for kva som skjer i mi levetid, men for dei som kjem etter oss. Naturen har sendt ut mange hyppige varselsskot alt no som tørke, flom, orkanar, temperaturauke, issmelting etc.

Kan koronakrisa få slutt på evig økonomisk vekst som mantra, anten den har reklameskiltet «grøn» eller ei, det håpar eg, men trur det diverre ikkje då det frå breitt politisk hald heile tida vert peika på at meir vekst, meir forbruk er einaste vegen å gå.

I den samanheng har eg tru på at bonde-noreg kan vise veg, at jord- og landbruket kan få ei økologisk oppblomstring – slik at vi vert meir sjølvberga og tek vare på all dyrka mark vi har arva etter den norske bonden. Kanskje covid-19-krisa difor kan ha store mogelegheiter i seg for at vi no framover forandrar noko på vår livsstil - om folk vil!

Bærekraftig er livsstilen vår ikkje, seier seriøse forskarar og FN. Det er alltid viktig å snu i tide.