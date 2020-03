Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ragne Beate Larsen, passelig frustrert heimemamma:

Når ein ikkje kjem seg på nett, i ei digital verd

Frustrasjonen brer seg i heimen, men denne gongen er det ikkje på grunn av at det er «lægging» i spel, eller at Viaplay atter ein gong stoppar streaminga av filmen som gutane har bestemt seg for å sjå.

Denne gongen er det mamma.

Mamma er frustrert!

Ho er såpass frustrert at ho kan skjøne kor mykje verda går under for dei 3 under 14 år i heimen når spela dei spelar hyler med for mykje «ping», og dei «dør» fordi spelet ikkje reagerer sida internettlinja dett ut.

Ho kan nesten skjøne at dei ikkje nådde middagen heller!

Å drive heimeskule i Nordre Oppedal i Kinn kommune er ei utfordring, det skal eg ikkje legge skjul på, men det er eit paradoks at det ikkje er bornas medfødte gjennomgripande utviklingsforstyrrelse (autisme) som er største problemet, men heller ustabilt, tidvis manglande, og meget frustrerande breiband, via kobber.

Vi har heller ikkje noko anna val enn denne linja, då det ikkje er 4g dekning inn til huset vårt, slik at vi er fråtatt mogelegheita til å velge eit mobilt breiband.

Eg har utallige gonger sitte på tlf med ein meir eller mindre opsternasig operatør på Telenor, som febrilskt prøve å forklare meg at på kartet han eller ho har forran seg så står vi oppført med «har 4g dekning», mens sanninga er at når eg sit i godstolen i stua mi, så er det einaste selskapet eg har er ein mobiltelefon med «ingen dekning» lysande imot meg.

Den eine operatøren lurte på om eg hadde vurdert å flytte?

Då la eg på.

Om naudnettet funkar, det har eg ikkje testa, men eg burde vel kanskje ha gjort det, så eg veit om meg og mine får hjelp den dagen vi treng det?

Tredje veka ut i heimeskule kjem vi oss ikkje inn på NRK appen, for at niandeklassingen skulle få sjå serien han skal skrive om, vi vart også «utkasta» av smartøving i matematikk, og fekk blankt avslag då vi prøvde å «joine ein videochat» som gutane seier.

Det var ei Guds lykke at historieoppgåva til niandeklassingen denne gongen var om 2 verdskrig, som tvillingane på 12 har ei heilt spesiell interesse i, og kunne hjelpe.

Men det er jo ikkje slik det skal være.

Eg håpar på snarleg fortgong på utgreing av dekningssituasjonen i Kinn, og hadde Telenor vore så vennleg å sett på dekninga inn til Oppedal og, så hadde det vore fint.

Så kanskje kunne turistane som forhåpentligvis atter ein gong kjem til Kannesteinen når verda igjen kjem til normaliteten, få sende filmar og snap med hastighet?

Mens vi ventar, så får vi bake bollar og øve på gram, liter og dl den vegen, og mogeleg vi også må ut å brenne bål, og finpusse røyksignala, dei signala når i allefall ut